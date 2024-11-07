TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler " Gebze'de meydana gelen doğal gaz patlaması", AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz "Birlik ve beraberlik", AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım "8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü" hakkında konuştu.

Çiler, resmi kurumların, Gebze'de meydana gelen patlamaya yönelik soruşturma yürüttüğünü belirterek, bu patlamanın sebebinin ihmal olduğunu savundu. Mahalle sakinlerinin 3-4 gün önce yetkili firmayı arayarak gaz kokusu konusunda uyarıda bulunduğunu aktaran Çiler, gelen yetkililerin gazı kestiğini ancak sonrasında gelenlerin gaz vanasını açtığını söyledi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Yaz, Türk ve Kürt kardeşliğini Yusuf Suresi'ndeki "kuyu metaforu" üzerinden anlatmak istediğini belirterek, emperyalist güçlerin, 100 yıl önce Sykes Picot projesiyle Orta Doğu'da bir işgal kuyusu kazdığını; Türk, Kürt, Arap ve Fars kardeşlerden Kudüs'ün fatihi Selahaddin'in evlatlarını mahrumiyet kuyusuna attıklarını söyledi. Yaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıl gecikmeli de olsa Yusuf'u mahrumiyet kuyusundan çıkarma zamanı gelmedi mi? Eğer Yusuf, Selahaddin'in torunlarının, emperyalist ve siyonist güçler kervanının ipiyle kuyudan çıkarılırsa, vezir olma vaadiyle Davud koridorundan arzımevut içine alınarak istismar edileceği muhakkaktır. Yusuf buna asla rıza göstermeyecektir. Göstermelik bir kurtuluş, kardeşleri birleştiremeyeceği gibi sonu felaketle bitecek fitnelere de sebebiyet verecektir. Eğer bugün Türk, Arap ve Fars kardeşler bir araya gelir, Kürt kardeşlerini sahiplenir ve batılı hain kervandan önce; bugün Sayın Bahçeli'nin kuyuya ip sarkıttığı gibi Yusuf'u kuyudan çıkartarak, geçmişteki ihmalleri telafi edecek insani ve İslami kültürel haklarını iade edip kucaklaşarak helalleşirlerse, işte o zaman özüne dönecek; aracısız kendi kendileriyle barışacak; birleşecek ve eski haşmetlerine kavuşacaklardır. Aksi takdirde birbirlerine güvenmez, kendi çıkarlarını ümmetin maslahatı önüne geçirirlerse, arzımevut hayallerini gerçekleştirmek için pusuda bekleyen Yahuda kervanı, Türk, Fars ve Arap kardeşlerini de sırasıyla açtığı o kuyuya atacak ve Yakub'un, Selahaddin'in yas tutması ve Yusuf'u bekleme hasreti devam edecektir."

"Toplum olarak organ bağışı farkındalığını artırmak zorundayız"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü kutlayarak, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği güçlü desteğin, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını bir kez daha pekiştirdiğini söyledi.

Azerbaycan'ın bir taraftan işgalden kurtarılan topraklarında mayınları temizlerken, diğer taraftan akıllı köyler, akıllı şehirler, barajlar ve havalimanları yaptığını söyleyen Ayrım, Azerbaycan'ın Kafkaslar'da barışın kalıcı olması için Ermenistan ile görüşmelerini sürdürdüğünü de belirtti.

Meclis Başkanvekili Adan, gündem dışı konuşmaların ardından yerinden söz isteyen milletvekillerine söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Türkiye'de organ bağışı ile ikinci bir şans bekleyen binlerce vatandaşın bekleme listelerinde umutla yaşama tutunmaya çalıştığını, ancak organ bağışı oranlarının, ihtiyacın çok gerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin organ nakli alanında dünya çapında başarılara imza attığına işaret eden Yerebakan, "Daha çok hayatı kurtarmak, bu başarılarımızı sürdürebilmek ve daha da ileriye taşıyabilmek için toplum olarak organ bağışı farkındalığını artırmak zorundayız. Devletimiz ve sağlık kuruluşlarımız bu konuda üzerine düşeni kararlı bir şekilde yapıyorlar." diye konuştu.

Farkındalığı artırmanın, bu vicdani meseleye yürekten sahip çıkmanın ve yaymanın herkesin görevi olduğuna dikkati çeken Yerebakan, "Gelin, hep birlikte daha fazla hayatı kurtaracak ve daha çok aileye umut olacak politikaları ve reformları hayata geçirelim." dedi.