TBMM'de KHK Değişiklik Teklifi Görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye'nin 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini anımsatarak, "Anayasa'ya konulan geçici maddeyle 6 ay içerisinde bu sisteme geçişten dolayı kanunlar ve iç tüzükler değişecekti ama üzerinden 8 yıl geçmiş, biz hala sistemle ilgili KHK'lerle iptal edilen düzenlemeleri geçiyoruz. Bunun neresine destek verelim?" diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da birçok bakanlığı ilgilendiren önemli konuların torba yasa usulüyle ele alınmasına karşı olduklarını ifade ederek, "Torba yasa şeklinde getirdiğiniz, 10-15 bakanlığı ilgilendiren yasaya biz ret oyu vereceğiz." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifte Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) subayların rütbe bekleme sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesinin, Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına yurt dışında "sınırsız" teşkilat kurma yetkisi verildiğini aktaran Usta, bakanlığa bu yetkinin verilmesini "israf" olarak niteledi.

Usta, İYİ Parti Grubu olarak teklif için 'hayır' oyu kullanacaklarını bildirdi.

"Tarihi adımlar, tarihi sonuçlar doğurmak üzeredir"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun tekliflerinde "torba yasa" usulüne gidilmesinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgisinin bulunmadığına dikkati çekerek, "Sorun, Meclisin çalışma usul ve esaslarıyla ilgilidir. TBMM İçtüzüğü'nün yepyeni bir anlayışla ele alınması gerektiği ve Meclis çalışmalarında hem kurumsal hem de işlevsel yeniliklere ihtiyaç olduğu açıktır." ifadelerini kullandı.

TSK'daki subayların rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilmesine imkan sağlandığını hatırlatan Kalaycı, rütbe bekleme sürelerinin uzatılıp kısaltılabilmesinde, kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarına göre eksiklik veya fazlalık oluşması halinde, personel ihtiyacının karşılanabilmesinin amaçlandığını vurguladı. Kalaycı, "Türk milletinin medarıiftiharı ve göz bebeği mertebesindeki TSK, günlük siyasi polemiklere alet edilmemelidir." dedi.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma azimlerinin çok güçlü olduğunu, Cumhur İttifakı olarak tek yürek şeklinde aynı hedeflere kilitlendiklerini dile getiren Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakit reform vakti, yükseliş vakti, kucaklaşma vakti, sosyal ve ekonomik meseleleri milletimizin beklentileri ve talepleri doğrultusunda çözme vaktidir. Türkiye ekonomisi en zor etapları geride bırakmış, en çetin süreçleri aşmıştır. Önümüzdeki dönemde kalıcı fiyat istikrarını sağlamaya dönük politikalarla birlikte üretim, tasarruf, vergi, harcama, gelir dağılımı, çalışma hayatı, eğitim ve tarım gibi temel alanlarda yapısal önlemleri ciddiyetle hayata geçirmeliyiz. Başta emeklilerimiz olmak üzere çalışanların, küçük esnafın ve çiftçilerin alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeler yapmalıyız. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüşmesi için önemli mesafeler alınmıştır. Tarihi adımlar, tarihi sonuçlar doğurmak üzeredir. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız hiçbir sorun yoktur."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, daha önce Büyükşehir Belediyesi ile Belediye kanunlarında yapılan değişikliklerle, yerel yönetimlerin daha da güçlendirilmesi ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını ancak gelinen noktada durumun istenildiği gibi olmadığını iddia etti.

Oluç, "20 senede, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve demokratikleştirilmesi zihniyetinden, yerel yönetimler üzerindeki merkezi vesayetin artırılması ve yerel yönetimlerin yetkilerinin mümkün olduğu kadar merkeze alınması noktasına gelinmiş vaziyette." dedi.

"Bu düzenlemeler askeriyenin disiplinini bozacak düzenlemelerdir"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kanun teklifini eleştirerek, "bazı konulardaki düzenlemelerde Cumhurbaşkanı'na ucu açık yetkilerin verildiğini" öne sürdü.

TSK'daki subayların rütbe bekleme sürelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arı, "Ülkemizin en önemli kurumlarından TSK'nın en disipliner kuralı olan terfi sistemi bu düzenlemeyle ihlal edilmektedir. Rütbelilerin bekleme süreleri Cumhurbaşkanı tarafından ne kadar artırılabilir, ne kadar süreyle düşürebilir, bu, kanunda yok. Cumhurbaşkanı, üsteğmenin altı yıl olan bekleme süresini üç yıla indirebilir. Bir sınırlama yok. Yüzbaşının altı yıl olan bekleme süresini dört yıla, iki yıla indirebilir çünkü bir sınır yok. İşte bu düzenlemeler askeriyenin disiplinini bozacak düzenlemelerdir ve bundan vazgeçilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Rektörlerin Cumhurbaşkanı'nca atanmasına ilişkin düzenlemeyi de eleştiren Arı, "Belki rektör seçilme şartlarını bile taşımayan rektörler atanmakta ve bu rektörler artık sadece Cumhurbaşkanının rektörü olarak hareket etmekte. Türkiye'nin en başarılı üniversitesi bile bugün maalesef eğitimi çökmüş vaziyete getirildi." ifadesini kullandı.

"Bu teklif aynı zamanda kaynak israfına karşı da bir duruştur"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, teklifin temel karakterinin yeni haklar veya yükümlülükler getirmekten ziyade mevcut yapının hukuka daha uygun hale getirilmesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum sağlanması ve idari işleyişin sürekliliğini temin etmek olduğunu anlattı.

Teklifle, sadece kanun maddelerini değiştirmediklerini dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Kanun teklifinin özünde, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği maddeleri hukuk devleti ilkesine uygun şekilde yeniden düzenliyoruz. Güncel olmayan teşkilat yapılarındaki uyumsuzlukları gideriyoruz. Vatandaşa ulaşan hizmetin önündeki bürokratik tıkanıklıkları ortadan kaldırıyoruz. Bu teklif aynı zamanda kaynak israfına karşı da bir duruştur. Maliyet-etki dengesi gözetilmiş, hiçbir kalem keyfi şekilde yazılmamıştır. Bu düzenlemeler tek kuruş harcamadan büyük idari sorunları çözüyor, bazı maddeler ise uzun vadede milyonlarca lira tasarruf sağlayacak önlemler içeriyor."

Teklif bütünüyle değerlendirildiğinde maliyeti sınırlı ama faydası yüksek bir düzenleme olduğunu dile getiren Oğuz, "İdari koordinasyonu güçlendiren, mevzuattaki çelişkileri gideren ve kamu görevlerinin yerine getirilmesini kolaylaştıran bu teklifin, yasalaştıktan sonra kamu hizmetlerinin vatandaşımıza daha sağlıklı şekilde ulaşmasına vesile olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, 17 Haziran Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.