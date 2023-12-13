TBMM\'de, MSB ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nın bütçe görüşmeleri başladı (2)

DEM'Lİ SAKIK'TAN AK PARTİ'Lİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR

TBMM Genel Kurulunda AK Parti grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını anlatarak, CHP ve DEM Parti'yi eleştirdi. Çelebi, "Bizim öpeceğimiz bellidir ve duruşumuz nettir. Biz Genel Merkezimizde bayrak kaldırmıyoruz, Afrin'e bayrak dikiyoruz. HDP barajı geçince sevinçten zıplamıyoruz, biz bedava traktör dağıtmıyoruz, hain teröristlere bedava roket dağıtıyoruz. Ajanları, PKK ve Öcalan severleri savunmuyoruz; hainlerin dağlarda musallat oldukları o 12-13 yaşındaki Kürt kızlarımızı savunuyoruz ve 'Kürtlerin devleti yoktur' demiyoruz; 'Kürtlerin devleti vardır, Türkiye Cumhuriyeti'dir' diyoruz. Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz" dedi.

Çelebi'nin bu sözleri üzerine DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş tepki göstererek, "Demirtaş'ın adını ağzına alma" dedi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da, "Oynak adamsın sen, seni ciddiye alan mı var. Dönek adamsın sen, fırıldak adamasın sen. Vekillik için satmayacağın şey yok. Partini satıp giden adamsın sen" dedi. DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan da, "Sen önce partini sattın, partini. Hangi yüzle konuşuyorsun" ifadelerini kullandı.

Çelebi ise, "Milletvekili yemini ederken 'kedi', bölücülük yemini ederken 'aslan' kesilmeyeceksiniz. Önce bu aşamalardan geçeceksiniz. ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne utanmadan kimyasal silah iftirası atmayacaksınız. Aybüke Yalçın ve katledilen 149 öğretmenimizin hakkını size yedirmeyiz. Atatürk'ün izinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na selam olsun. Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece mutlaka geleceğiz" dedi.

Bunun üzerine DEM'li Sırrı Sakık, Çelebi'ye küfretti. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri de Sakık'a sert tepki gösterdi. Vekiller arasındaki tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

SAKIK, İKİ OTURUMA KATILAMAYACAK

Verilen aranın ardından, görüşmelere geçildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın geçen oturumda sarf ettiği sözlerle bir milletvekiline 'hakaret' fiilini işlediğini ve bu nedenle iç tüzüğü ihlal ettiğini belirterek, Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezası verilmesi gerektiğini söyledi. Bozdağ, Sırrı Sakık'a Meclis'ten iki birleşim çıkarılma cezası verilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Sırrı Sakık'ın Meclis'ten iki oturum geçici çıkarılması kabul edildi. Ardından Sakık, salondan çıktı ve bütçe görüşmelerine devam edildi.