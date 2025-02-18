TBMM'de Siyasi Gerginlik Artıyor

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ne yaparsanız yapın, hangi algı oyunlarını devreye sokarsanız sokun, küresel güçlerin ve onların oyununa gelenlerin, bu milletin iradesine zincir vuramayacaklarını TBMM'den bütün dünyaya haykırmak istiyorum." dedi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bazı siyasetçiler, gazeteciler ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturmaları eleştirdi.

Bazı belediyelere yönelik görevlendirmelere tepki gösteren Özdağ, belediye başkanlarının suç işlediği iddiasıyla görevden alınarak yerlerine kayyum atanmaması, bunun yerine belediye meclisinden seçim yapılması gerektiğini söyledi. Özdağ, "Bu atamalar bir ayıp. Beş parti bir kanun teklifi verdik. Biz, insanlar suç işlendiği zaman objektif ve bağımsız yargı ile görevden alınsın, yerlerine seçim yapılsın istiyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturmayı eleştirerek, "TÜSİAD'ın ekonomiyi, iş hayatını ilgilendiren konularla alakalı Türkiye'de var olan problemleri dile getirmesi ne zamandan beri bir soruşturma konusu olmuştur?" diye sordu.

TÜSİAD'ın, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını barındıran dernek olduğunu anımsatan Kavuncu, Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturmanın, yurt dışından gelecek yabancı yatırımcıları olumsuz etkileyeceğini savundu.

Kavuncu, HÜDA PAR tarafından düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"na ilişkin, "Çalıştayda, bu ülkenin kurucu değerlerine, yüzyıldır bu ülkede huzur içinde yaşamamıza vesile olan Cumhuriyet'e olmayacak laflar söylendi. Teğmenlerle ilgili soruşturmalar başlatıldığında, TÜSİAD mevcut durumla ilgili bir iki cümle kurduğunda esip gürleyenler, bu çalıştayla ilgili tek bir kelime edemediler." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜSİAD adeta komitacılık yapmaktadır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da TÜSİAD Genel Kurulunda yapılan konuşmaların, Türkiye'nin hukuk sistemi ve siyaset kurumuna yönelik eleştirilerin ötesine geçtiğini, siyaseti ve yargıyı baskı altına alma çabasına girişildiğini söyledi.

TÜSİAD'ı eleştiren Akçay, şunları ifade etti:

"TÜSİAD, sivil toplum kuruluşu olmaktan ziyade adeta bir komitacılık yapmaktadır. Bu yöneticiler, milli egemenliğe ve milli iradeye saygı duymayı bir kenara bırakın, darbeci zihniyetin yapımcılığını üstlendiği bir senaryo yazmaya teşebbüs etmişlerdir. Bu vesayetçi eğilimler yeni değildir. 1971 yılında kurulduğundan bu yana siyaseti yönlendirme gayretleri, millet iradesini sorgulamaya ve zedelemeye yönelik bir strateji izleyen TÜSİAD'ın hükümetlere doğrudan meydan okuduğu, gazete ilanlarıyla ve manşetleriyle kamuoyunu etkilemeye çalıştığı ve darbe şakşakçılığı yaptığı karanlık dönemler halen hafızalarımızdadır."

Hukuk sistemi üzerinden yapılan eleştirilerin, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını zedelemeye yönelik algı operasyonu olduğunu ifade eden Akçay, milli irade ile şekillenmiş bir hukuk sisteminin, dışarıdan ya da içeriden gelen hiçbir vesayet girişimine boyun eğmeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin demokratik siyasetini şekillendirme çabasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Akçay, "Siyaset, siyaset kurumlarıyla ve millet iradesiyle yapılır ve bu irade hiçbir sermaye grubunun ya da çıkar çevresinin tahakkümüne boyun eğmez. Dış taktiklerle ve dış telkinlerle değil, milletin gerçekleriyle ve milli irademizle, milli güvenliğimizin hassasiyetlerine de saygı duyulmalıdır." dedi.

Bu durumun, paradan daha önemli olan bir haysiyet meselesi olduğuna işaret eden Akçay, "Suriye için, Gazze ve Filistin için tek bir cümle kurmazlar. Terörsüz Türkiye hedefi için tek bir cümleleri yoktur. Tavsiyemiz, milletimizin iradesine saygı duymayı öğrenmeleri ve asli görev alanı olan ekonomi ve iş dünyası ile ilgili meselelerde yapıcı çözüm üretmeleri ve bununla öne çıkmalarıdır. Milli irade, her türlü vesayeti reddedecek kadar güçlüdür." diye konuştu.

Akçay, Türkiye'nin, çok partili bir hukuk ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Herkese siyaset yolu açıktır. Kendilerine güveniyorlarsa bir 'TÜSİAD Partisi' kurup, milletin huzuruna da çıkabilirler." ifadelerini kullandı.

"Memleketin gerçeğini gizlemeye yetmiyor"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasını eleştirerek, bu konuda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis tarafından müdahale edilmesine tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın alt yapılanması Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerine yönelik soruşturmaları da eleştiren Temelli, her şeye rağmen adalet ve barış mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Türkiye'nin ciddi bir iktisadi krizin ortasında bulunduğunu, yurttaşların artık yarınını ön göremediğini öne sürdü.

Yıl sonundaki hedef enflasyonun yüzde 24 olacağının dile getirildiğini aktaran Günaydın, "Ama asgari beslenme için gerekli olan bir ramazan sepetinin geçen seneye göre yüzde 70 oranında zamlandığını biliyoruz. Demek ki TÜİK'in ortaya koyduğu kuyruklu istatistikler, memleketin gerçeğini gizlemeye yetmiyor. Enflasyon reel olarak yüzde 70'lerde ama siz asgari ücrete yüzde 30 zam yaptınız, insanlar yıl boyunca 22 bin lira alacak, en düşük emekli aylığına yüzde 15 zam yaptınız, 14 bin 464 lira alacaklar insanlar 6 ay boyunca. Dolayısıyla memleket fakruzaruret içerisindedir." dedi.

"Karanlık odakların operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli ve yerli nokta hava savunma sistemi GÖKSUR'un, su üstü platformundan ilk atışını icra ettiğini anımsatan Akbaşoğlu, terörsüz Türkiye yolunda ilerlerken, savunma sanayisinde de herkesi gururlandıran adımlara imza attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret ettiğini, buralarda 48 anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Akbaşoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni bir dünyanın inşasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Artık masada kendisine dikte edilen bir Türkiye değil, şartları belirleyen ve kardeşleriyle birlikte hep birlikte güçlenen bir lider ülke Türkiye var. Asya'nın güçlü devletleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı zamanda İslam dünyasının bir lideri olarak selamlıyorlar." dedi.

Akbaşoğlu, Türkiye'nin yükselişini görmek istemeyenlerin ve milletin sevgisini kıskananların, her fırsatta eleştiri oklarını yöneltecek bir bahane bulduklarını belirterek, Türkiye'nin dostluk elini uzatmaktan, mazlumun yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

"Batı'nın kirli oyunlarına, karanlık odakların operasyonlarına dün nasıl boyun eğmediysek bugün de eğmeyeceğiz." diyen Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"The Economist ve benzeri küresel tetikçiliği yapan yayın organlarının algı operasyonlarının Türkiye'yi ve milletimizin iradesini hedef almaya çalıştığına hep beraber şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak, Türkiye'yi, Türk milletini hedef almaktır. Ne yaparsanız yapın, hangi algı oyunlarını devreye sokarsanız sokun, küresel güçlerin ve onların oyununa gelenlerin, bu milletin iradesine zincir vuramayacaklarını TBMM'den bütün dünyaya haykırmak istiyorum. Türkiye'ye asla diz çöktüremeyeceksiniz, yolundan döndüremeyeceksiniz. Türkiye emin adımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerini bir bir gerçekleştirecektir. Buna inancımız tamdır."