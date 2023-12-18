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TBMM'de Süryanice Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, Mardin Milletvekili George Aslan'ın Süryanice konuşması tartışmalara neden oldu. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in izin vermesiyle başlayan tartışmada, İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

TBMM\'de Süryanice Tartışması
18.12.2023 - 20:58,
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'SÜRYANİCE TARTIŞMASI'

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanlıklarının bütçeleri ve bağlı kuruluşların 2024 Yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. DEM Grubu adına konuşan Mardin Milletvekili George Aslan, Noel'le ilgili düşüncelerini Süryanice dile getirmek istediğini söyledi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de, 'buyurun söyleyin' dedi. Genel Kurul'da içtüzüğe göre; Türkçe dışında dil kullanılmıyor, ancak Meclis Başkanvekili Önder'in hatibe yabancı bir dil kullanmasına izin vermesi Genel Kurul'da gerginlik yarattı. DEM'li Aslan Süryanice konuşmaya başlayınca tepki sesleri yükseldi. İlk önce İYİ Parti'den geldi tepki. DEM'li George Aslan ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e tepki gösterdiler. DEM'li Aslan tepkiler arasında Süryanice konuşmaya devam etti. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'e tepki göstererek, "Meclisin asaletini korumak size aittir, Anayasa'ya sahip çıkmak sizin vazifenizdir" dedi.

'BAKARA OKUDUM, TÜRKÇESİ NE DİYE SORMADINIZ?'

Önder de, SP'li Hasan Bitmez'in ölüm haberini Bakara süresiyle duyurduğunda kimsenin tepki göstermediğini hatırlatarak, "Elbette bana ait. Ben burada rahmetli için istirca yaptım, biriniz 'Bunun Türkçesi ne?' dediniz mi? Burada Bakara'dan ayet okunuyor, biriniz 'Türkçesi ne?' dediniz mi? O da kendi diliyle halkını selamlamış" eleştirisinde bulundu.

Bu kez tartışma İYİ Partili milletvekilleri ile Meclis Başkanvekili Önder arasında yaşandı. DEM'li milletvekilleri de Önder'e destek verdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Genel Kurul'da Türkçe dışında bir dil kullanılmasına tepki göstererek, "Anayasa'ya aykırı bir konuşma yapılmasını bu anlamda biz kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Usta, Meclis Başkanvekili Önder'in tutumunu eleştirerek, "Kürtçe konuşulmasını ayetle mukayese edilmesi bence doğru bir mukayese olmadı. Yani burada sadece Kur'an'dan değil, İncil'den de birisi kendi diliyle bir pasaj okumuş olsa biz ona karşı herhangi bir itiraz söylemeyiz" ifadelerini kullandı.

Tartışma üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, "Dilimiz  Türkçedir. Anayasaya göre Türkçedir ve burada hep beraber Türkçe konuşmak durumundayız. Bunun dışında Arapça'da, İspanyolca'da, Latince'de, Fransızca'da hangi dilden konuşursanız konuşun, burada herkes bu dilleri bilmek durumunda değil. Bir de tercüman mı tutacağız birbirimizle ilgili?" dedi.

'DİVANI TERK ETTİ'

TBMM Başkanlık Divanı'nda katip üye olarak görev alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Meclis Başkanı Önder'i protesto ederek, divanı terk etti. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Önder, divanda yeni katip üye görevlendirmek üzere oturuma ara verdi.

Verilen aranın ardından görüşmelere devam edildi.

Kaynak: DHA
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