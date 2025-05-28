TBMM'de Terör ve İzmir'in Sorunları Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, terörün, Türkiye'nin öncelikli sorunu olduğunu ve teröre karşı parti değil devlet politikası geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Terörle mücadele dolayısıyla son 40 yılda kamu bütçesinden harcanan paranın 2 trilyon dolar olduğunu, ayrıca yanlış güvenlik politikaları dolayısıyla bölgede olumsuzluk ve mağduriyetlerin yaşandığını ifade eden Erol, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gündeme getirmesinden sonra Türkiye'de bu süreçle ilgili yeni gelişmeler var. Bu gelişmeler doğrultusunda bunun yalnızca Cumhur İttifakı'nın politikası değil bir devlet politikasına dönüşmesi ve parlamentonun bu sürecin içerisinde olması yönündeki kanaatimi paylaşmak isterim. Çünkü parlamentonun iradesi bir devletin iradesidir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'in Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti olduğunu, ulusal ve uluslararası taşımacılık açısından sahip olduğu potansiyel ile en büyük ihracat limanlarının başında geldiğini belirtti.

İzmir'de sanayinin daha fazla gelişmesi gerektiğini dile getiren Osmanağaoğlu, "Halihazırda var olan 13 organize sanayi bölgesi dışında faaliyet gösteren firmalarımızın organize sanayi bölgelerinde toplanması ertelenemez bir ihtiyaçtır. Şüphesiz bu adım, İzmir'imizin konut, çevre ve planlı şehirleşme sorunlarına da pozitif katkı sağlayacak, sınırsız bir potansiyel sunan turizm ve tarım sektörünün de gelişmesini mutlaka hızlandıracaktır." dedi.

Kentin en önemli sorunlarından birinin de kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Osmanağaoğlu, İzmir'in ana gündeminin depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm olması gerektiğini vurguladı.

Osmanağaoğlu, nüfus yoğunluğu ve bina stokunun göz önüne alınarak merkezden kent çeperine doğru yapılacak bir çalışmayla riskli binaların dönüşüme tabi tutulmasının elzem olduğunu kaydetti.

"Bülent Ecevit yaşamı boyunca önemli bir misyon üstlenmiştir"

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, DSP'nin kurucusu, onursal genel başkanı ve eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in 100. doğum gününü kutladı.

Ecevit'in 81 yıllık yaşamında ülkesi ve milleti için büyük hizmetler yaptığını, bu uğurda her türlü riski ve mağduriyeti göğüsleyen dürüst bir lider olarak hafızalarda yer aldığını belirten Aksakal, "Bülent Ecevit denilince akla vatan ve insan sevgisi, barış ve kardeşlik, kararlılık ve dirayet, eşitlik ve dürüstlük gelir. Bülent Ecevit gerek Türkiye siyasetindeki ağırlığı gerekse dünya siyasetinde yarattığı etki gücüyle yaşamı boyunca önemli bir misyon üstlenmiştir." diye konuştu.

Ecevit'in ülkesi için yaptıklarını anlatan Aksakal, haşhaş ekim yasağının kaldırılması başta olmak üzere 500 yıldır Türk yurdu Kıbrıs'ta yaşayan soydaşların Rum mezaliminden kurtarıldığı ve özgürleştirildiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi kararlarında tarihi sorumluluklar üstlendiğini aktardı.

Aksakal, "Ecevit, başta ASELSAN olmak üzere bugün üstün başarılara imza atan savunma sanayimizin gözde kuruluşlarının temelinde imzası olan siyasetçidir." dedi.