TBMM Genel Kurulu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, " Suriye'de, bölgemizde barışın tesisi için çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bizim temel yaklaşımımız, Suriye'nin kendi iç bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü sağlamasıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri olarak Yeni Yol Grubunu kurduklarını belirtti.

Demokrasilerden sayısal çoğunluğun tek başına bir şey ifade etmediğini vurgulayan Kaya, bazı kanunlardan çıkarılan maddelerin tekrar TBMM Genel Kuruluna getirilmek istendiğini söyledi. Kaya, uzlaşının ve diyaloğun TBMM'ye hakim olması gerektiğini vurguladı.

İktidarın milli iradeye saygı göstermediğini savunan Kaya, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, "Sadece muhalefet partilerinin hedef alınması iktidarın samimiyetsizliğini ortaya koymaktadır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, vergilerdeki artışla, işçiye ve emekliye verilen zam arasında büyük bir fark olduğunu dile getirdi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin artırıldığını aktaran Kavuncu, "Geçsen de geçmesen de köprünün ücretini ödeten sistemle karşı karşıyayız. Çünkü devlet garanti vermiş. Böyle bir yapı, böyle bir sistem olmaz." diye konuştu.

"TAYFUN füzemizin olduğunu unutmayın"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, MHP ile Kürtlerin arasının açılmaya çalışıldığını vurguladı.

Kürtlere hiçbir zaman şaşı bakmadıklarının altını çizen Kılıç, "Kürt kardeşlerimize sesleniyorum; alın yazımız birdir, aynıdır." dedi.

PKK'nın sonunun geldiğini belirten Kılıç, terör örgütünün Kürtlerin temsilcisi olmadığına işaret etti.

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Yunanistan'ı eleştirerek, şöyle devam etti:

"Yunanistan adalara hukuka aykırı şekilde füze yığacakmış. 561 kilometre menzilli TAYFUN füzemizin olduğunu unutmayın. Geçtiğimiz yıl bu füze test edildi. Korkunun ecele faydası olmaz. Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, barış denizi olmasını dilediğimiz Ege'yi, gerilim ve çeteleşme girdabına sokmaktır. Bir gece ansızın gelebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, grubu bulunmayan milletvekillerinin söz haklarını kullanmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açıldığını hatırlatan Temelli, açıklama üzerinden baronun tehdit edildiğini savundu.

"Kırmızı kartı hak ediyorsunuz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sahte alkolün halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti.

Türkiye'de geçim sorunu bulunduğunu söyleyen Emir, en düşük emekli maaşının ve asgari ücretin yetersiz olduğunu ifade etti.

Emir, "Milyonlar açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiş durumdadır. Bu yoksulluğu, yok sayılmayı, görmezden gelinmeyi, emek sömürüsünü kabul etmiyoruz. Bize bunu reva görenlere kırmızı kart gösteriyoruz. Çünkü siz kırmızı kartı hak ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin kırmızı kart eylemiyle ilgili açıklamalar yaptığını hatırlatan Emir, yoksulluk içerisinde yaşayanların görülmediğini söyledi.

"Türkiye, her zaman barışın öncüsü olmuştur"

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yaralarının sarılması için çalışıldığını dile getirdi.

Bu yıl sonunda 421 binin üzerinde konutun depremzedelere teslim edileceğini bildiren Gül, depremzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Gül, bölgede yaşananların Türkiye'yi ilgilendirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Suriye'de, bölgemizde barışın tesisi için çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bizim temel yaklaşımımız, Suriye'nin kendi iç bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü sağlamasıdır. Türkiye, her zaman barışın, birliğin, beraberliğin öncüsü olmuştur. Türkiye, kendi çıkarları ve bölgede yaşayanların menfaati için her zaman her yerde olmaya devam edecektir. Nasıl Şam, Halep özgür olduysa Kudüs'ün de Filistin'in de özgür olacağı günler yakındır."