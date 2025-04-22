TBMM Genel Kurulu 23 Nisan'da özel gündemle toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu 23 Nisan'da özel gündemle toplandı

TBMM Genel Kurulu 23 Nisan\'da özel gündemle toplandı

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı.

22.04.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu bayramın iki tarafı var. Birisi ulusal egemenlik kısmı yani tam tepemizde yazan şekliyle, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla, milletten başka beşeri anlamda hiçbir gücü kabul etmeyen bir millet olduğumuzu; 23 Nisan 1920'de ilan ettik. Bizim için asıl olan, bağımsızlık, hürriyet, egemenlik ve milletin iradesine sahip çıkarak ondan başka hiçbir iradeyi tanımamaktır" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Bu bayramın ikinci yönü ise çocuk bayramı olmasıdır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, çocuk özel gündemiyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Oturuma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, milletvekilleri ve çok sayıda çocuk katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturumu açtı ve Genel Kurul'da İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşan Kurtulmuş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, devletimizin ve milletimizin en önemli resmi bayramlarından biridir. Bundan 105 sene evvel bugün Ulus'ta bulunan 1'inci Meclis'te, Gazi Meclisimizin açılışı gerçekleştirildi. TBMM bildiğiniz gibi, 'Gazi Meclis' olarak isimlendirdiğimiz bir Meclis'tir, çünkü TBMM 2 kere gazi olmuştur. Bunlardan birincisi, Cumhuriyetin kuruluşunu ilan etmeden önce Anadolu'nun, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin karargahı ve ordugahı olmuştur. Kurtuluş mücadelemiz TBMM'deki kişiler tarafından organize edilmiş ve yönetilmiştir. Ardından Gazi Meclis, içinden binlerce, on binlerce şehit vermiş bu milletin temsilcileri olan milletvekilleri, Kurtuluş mücadelemize atfen 'gazi' ünvanını almıştır. 2'nci 'gazi' ünvanını alışı ise 15 Temmuz gecesinde gerçekleşmiştir. Türkiye de demokrasiyi durdurmak, milletin iradesini ortadan kaldırmak için harekete geçen ve kökü dışarıda olan birtakım unsurların o akşam yaptıkları askeri operasyonlar sırasında, TBMM; bu salonda, bütün partilerden milletvekillerimiz, dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman önderliğinde bir araya gelmiş, çalışmalarına devam etmiştir. Meclis burada çalışırken uçaklardan, helikopterlerden atılan bombalarla TBMM bombalanmıştır. Bu bakımdan TBMM 2'nci kez 'gazi'lik ünvanını 15 Temmuz gecesi almıştır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN SÖZÜ GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLABİLMESİ İÇİN EN ÖNEMLİ UNSUR GENÇLERDİR'

Kurtulmuş, TBMM'nin Türkiye'nin en önemli mekanlarından birisi olduğunu ve Meclis'in milletin iradesine sahip çıkacak çalışmalara imza atacağını söyledi. Kurtulmuş, "Bu bayramın iki tarafı var. Birisi ulusal egemenlik kısmı yani tam tepemizde yazan şekliyle, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla, milletten başka beşeri anlamda hiçbir gücü kabul etmeyen bir millet olduğumuzu, 23 Nisan 1920'de ilan ettik. Bizim için asıl olan, bağımsızlık, hürriyet, egemenlik ve milletin iradesine sahip çıkarak ondan başka hiçbir iradeyi tanımamaktır. Bu bayramın ikinci yönü ise çocuk bayramı olmasıdır. Biz millet olarak sadece bugünü kurtarmadık, sadece bugünü en iyi şekilde oluşturmakla mükellef değiliz; aynı şekilde bu ülkenin, vatanın ve Cumhuriyet'in ileriki nesillere en iyi şekilde devredilmesi ve Türkiye'nin sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olabilmesi için en önemli unsurumuz gençlerdir, evlatlarımızdır, çocuklarımızdır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kavramı bir tarafıyla milli egemenliğe sahip çıkarken diğer tarafta ise bu egemenliği sizlere, bu ülkenin geleceği olan evlatlarımıza emanet edilmiştir. Bu vesileyle 1'inci Meclis'te hem ulusal kurtuluş mücadelesini hem de bu ülkenin bağımsızlığını temin ederek milli egemenliğin tam manasıyla sağlanması için büyük bir mücadele veren başta Meclisimizin ilk başkanı, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 1'inci Meclis'in bütün üyelerine, TBMM'nin bütün değerli üyelerini saygı ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Kurtulmuş ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara emanet olduğunu ve Türkiye'nin gelecek nesillerle birlikte daha güçlü bir ülke haline geleceğini söyledi.

KURTULMUŞ, KOLTUĞUNU DEVRETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Başkan ve Divan Üyelikleri için sunulan önergeyi okuttu. Önerge ile TBMM Kupası ve yarışmalarında derece alan çocuklar Meclis Başkanı ve Katip Üye olarak seçildi. Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nda bulunan TBMM Başkanı koltuğunu, 4'üncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a devretti. Çocuk Başkan Berra Koramaz, çocukların Meclis kürsüsünden gerçekleştirdiği konuşmaların ardından özel oturumu kapattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Tbmm Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş, 23 Nisan, Politika, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu 23 Nisan'da özel gündemle toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

19:09 Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 20:22:36. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu 23 Nisan'da özel gündemle toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement