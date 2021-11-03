TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partilerinin iktidara gelişinin 19. yılı olduğunu belirterek, "3 Kasım 2002, vesayetin, dayatmanın yerini milletin iktidarının almaya başladığı bir tarih. Gelişimin, değişimin, kalkınmanın öyküsünün ve Türkiye'nin milletiyle güçlü bir şekilde tarih sahnesine yeniden çıkmasının başladığı bir gün." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'na işaret ederek, organ bağışı konusunda farkındalık yaratacak her çalışmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in devlet düzeyindeki kurumlardan ve ulusal ordudan çekilerek, kendi ordularını kurma niyetlerini ortaya koyduğunu ifade eden Bülbül, "Dodik, yaptığı açıklamada ayrıca Bosna ordusunu, Sırp Cumhuriyeti bölgesinden çekilmeye zorlayacaklarını ve Batı'nın askeri müdahaleye kalkışması halinde kendisine destek sözü veren arkadaşları olduğunu belirtmiştir. Bu açıklama hem Avrupa'da hem de bölgede yaşayan halka açıkça bir tehdit oluşturmaktadır." diye konuştu.

Bülbül, mevcut durumda tırmanan gerginliği en aza indirecek adımların atılması ve bölgede bulunan sağduyulu siyasetçilere kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Lösemi tedavisi için daha fazla pay ayrılmalı"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkati çekerek, "Lösemi, tabii ki hepimiz tarafından bilinen bir kan hastalığı ve tedavisi olabilen, tedavide başarı şansı yüzde 92 olan bir hastalık, yani önlenebilen bir hastalık. Bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığından tedavi masrafları için bütçeden daha fazla pay ayrılmalı." ifadesini kullandı.

Enflasyon verilerine de değinen Beştaş, "TÜİK'e göre gıda enflasyonu yüzde 27,41 oldu. TÜİK'in resmi, soğuk ve yalan verileri bile hayat pahalılığını saklayamıyor. Son 33 ayın en yüksek hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ekim ayı enflasyonunu yüzde 6,90, yıllık ise yüzde 49,87 olarak açıkladı. ENAG hayat pahalılığını, TÜİK ise iktidarın sandık hesabını ölçüyor." görüşünü savundu.

"Halk TV'ye, RTÜK para cezası kesiyor ve savcılar sadece izliyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TÜGVA'nın, partisinin gündeminde olduğunu belirterek, "TÜGVA'da yaşananlar, AKP'nin ülkeyi yönetemez bir duruma geldiğinin ve yeni bir FETÖ tipi yapılanmaya alan açtığının göstergesi. Çarşaf çarşaf TÜGVA torpil belgeleri ortaya çıkıyor. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, torpil belgelerinin doğru olduğunu açıkladı. Eski TÜGVA yöneticileri torpilleri, usulsüzlükleri doğruladı ancak vatandaşın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen TÜGVA hakkında devlet, savcılar harekete geçmiyor." sözlerini sarf etti.

Özkoç, "AKP, Türkiye'deki gençlerin önünde takozdur. TÜGVA meselesi, başarılı gençlerimizin hakkının nasıl yendiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu suçları işleyenlere bir şey yok, bu suçları ortaya koyan, vatandaşa duyuran Halk TV'ye, RTÜK para cezası kesiyor ve savcılar sadece izliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgına, konjonktürel sorunlara rağmen büyümeye devam ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası'nı kutladı.

AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü olduğunu dile getiren Turan, "3 Kasım 2002, vesayetin, dayatmanın yerini milletin iktidarının almaya başladığı özel bir tarih. Gelişimin, değişimin, kalkınmanın öyküsünün ve Türkiye'nin milletiyle güçlü bir şekilde tarih sahnesine yeniden çıkmasının başladığı bir gün." dedi.

Dünyada demokratik ülkelerde bu kadar uzun süre iktidarda kalmanın çok az örneği olduğunun altını çizen Turan, "Merhum Menderes'in 10, merhum Özal'ın 8 yıl gibi bir süre tek başına iktidarda kaldığını düşünürsek bunun önemi daha iyi anlaşılır. Siyasi literatürde, uzun süre iktidarda kalan, zamanın ruhuna uyum gösteren, tarihsel bir misyona sahip olan, en önemlisi güçlü bir toplumsal destek bulan partilere hakim parti denir. Türkiye'nin hakim partisi de şüphesiz AK Parti olmuştur." diye konuştu.

"MİT kumpası, 367 krizi, Gezi olayları, 6-8 Ekim olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, kapatma davaları, e-muhtıra, terör olayları ve ekonomik operasyonlara rağmen, milletin desteğiyle Türkiye'yi büyütme imkanı bulduklarını" anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Salgına, konjonktürel sorunlara rağmen büyümeye devam ediyoruz. AK Parti, Kars-Edirne arasına sıkışmış olan algımızı darmadağın ederek, Türkiye'yi kendi medeniyet coğrafyası ile yeniden buluşturdu. Bugün Mavi Vatan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Karabağ'da, Kıbrıs'taki tarihi gelişmeler, dış politikadaki duruşumuz, enerji, savunma sanayisi, ulaştırma başta olmak üzere birçok alandaki iddiamızla yeni sayfalar açmaya devam ediyoruz. Millete hizmette 19. yılımızda bizlere daima teveccüh gösteren, sevgisinden, desteğinden ve duasından güç aldığımız milletimize müteşekkiriz. Bu teveccüh, bu ağır emanet elbette bizlere ağır bir sorumluluk yüklüyor. Bu uzun yolda emeği geçen tüm teşkilatımıza, liderinden mahalle başkanına, üyesine kadar herkese teşekkür ediyoruz. Milletimizle, liderimizle, ilk günkü aşkla ve heyecanla nice yıllara diyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un iddialarına cevap veren Turan, "Biz, vakıf kültürünü çok özel değerlendiren bir kültürden geliyoruz. Vakıf, çok hassas düşünülmesi, davranılması gereken bir meseledir. Vakıflarda yanlış yapan varsa mutlaka savcıların gereğini yapması gerekir. Ancak son dönemde her vakfa yapılan çalışmaların, tırnak içerisinde, 'yandaş' ithamıyla sorgulanmasını da doğru bulmuyorum." görüşünü paylaştı.

"Bir vakfın yandaşı, uzakdaşı olmaz" diyen Turan, vakıfların hayır işi yaptıklarını vurguladı.

"Kadın 'hayır' dediğinde onun iradesini koruyacak bir hukuk yok"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Denizli'de Şebnem Şirin'in, erkek arkadaşı tarafından öldürülmesine değinerek, "Bugün Türkiye'de kadın 'hayır' dediğinde onun iradesini koruyacak bir hukuk maalesef yok. Ona destek olacak bir kurum da yok. Kadın, tek başına bırakılıyor. Üstelik gördüğü şiddetin, cinayetin suçlusu bile kadın gösteriliyor. İşte bu yüzden biz, İstanbul Sözleşmesi'nin üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve bir kere daha tekrarlıyorum ki; 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır'." düşüncesini dile getirdi.

İstanbul Sözleşmesi'nin kadın cinayetlerini önleyici bir sözleşme olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "AK Parti iktidarı, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırarak bazı olumsuzlukların önünü açtığının farkına varsın. İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar imzalayarak, uygulamaya sokacağımızı buradan ilan ediyorum." ifadesini kullandı.