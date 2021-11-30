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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

30.11.2021 17:44
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,"Türkiye ihracat odaklı bir büyümeyi kendisine hedeflediği takdirde yatırımın da beraberinde geleceğini, yatırımın büyük bir iştahla ortaya çıkabileceğini ortaya koyuyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,"Türkiye ihracat odaklı bir büyümeyi kendisine hedeflediği takdirde yatırımın da beraberinde geleceğini, yatırımın büyük bir iştahla ortaya çıkabileceğini ortaya koyuyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Azerbaycan ordusuna ait askeri bir helikopterin tatbikat sırasında kaza yaparak düştüğünü belirterek, hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Uluslararası Para Fonu'nun paylaştığı tabloda Türkiye'nin dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasından ayrılmasıyla 25 yıl son bir ilkin gerçekleştiğini söyleyen Dervişoğlu, milli gelire kıyasla yapılan sıralamada Türkiye'nin Hindistan ve Suudi Arabistan'ın gerisinde kaldığını kaydetti.

Yükselen kura bağlı artan dış borç ve Kovid-19 salgının yarattığı tahribatla Türkiye'de kişi başına gelirin azaldığını dile getiren Dervişoğlu, AK Parti'nin açıkladığı 2023 ekonomik hedeflerinin çok uzağında kalındığını savundu.

Dervişoğlu, "Dünyada başka hiçbir yerde örneği olmayan Türk tipi başkanlık sistemi uyduruldu, yetki tek elde toplantı. Dış dünya tarafından tek adam rejimi algısı yaratıldı ve ne idüğü belirsiz bir sistemin mimarı oldunuz. Şimdi de yanlışta ısrar edip milli ve manevi değerleri kalkan yaparak Türk tipi yeni bir ekonomi düzenlemesinden bahsediyorsunuz. Türkiye'yi şahlandıracak, uçuracak dediğiniz bu sistem Türkiye'yi G20 liginden küme düşürmüştür." değerlendirmesini yaptı.

"İhracata ve büyümede yüksek rakamlara ulaşmayı umuyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli lodos ve fırtına sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

MHP'nin kurucu genel başkanı Alpaslan Türkeş'i 25 Kasım'da doğumunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla andıklarını anımsatan Bülbül, "Bilinmelidir ki emanetleri emin ellerdedir, yolu yolumuz, davası davamızdır, ruhu şad mekanı cennet olsun." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan dış ticaret verilerine göre bir önceki ayın ekim ayına göre dış ticaret açığının yüzde 40 azaldığını aktaran Bülbül, "Yine bugün TÜİK tarafından açıklanan gayri safi yurtiçi hasılanın 2021 yılı 3. çeyrek verilerine göre, ekonomimiz bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 büyümüştür. Ülkemiz ekonomisine olumlu olarak yansıyacak olan bu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor, inşallah ihracata ve büyümede daha yüksek rakamlara ulaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülbül, hayatını kaybeden Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz için de başsağlığı diledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da yeni Kovid-19 varyantı Omicron'un bütün dünyayı tehdit eder hale geldiğini vurguladı.

Dünya nüfusunun büyük bir endişe ile bu gelişmeleri izlediğini dile getiren Beştaş, Türkiye'de bu konuda sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

"Tecrit" meselesinin Türkiye'nin temel gündemlerinden biri olduğu kaydeden Beştaş, "Her ne kadar birileri üç maymunu oynamaya devam etse de 'görmedik, duymadık, bilmiyoruz' deseler de aslında tecriti devam ettiren kararları bizzat iktidar ortakları birlikte alıyorlar." dedi

Beştaş, İmralı'da Cezaevi'nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan başta olmak üzere mahkumların aileleri, yakınlarıyla görüşemediği iddia etti.

"Milli Güvenlik Kurulu asli işine bakarsa iyi olur"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hayatını kaybeden Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz ile Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz" sözünü anımsatan Altay, "Milli Güvenlik Kurulu da işi gücü bırakmış ekonomimize övgüler düzdükten sonra 'bu konudaki saldırılara karşı da duyarlıyız' diye beyanlarda bulunmuş. Milli Güvenlik Kurulu asli işine bakarsa iyi olur." diye konuştu.

"Milletin canı burnunda, millet hiç şüphesiz bu şartlarda, bu vahim tablo karşısında yeri geldiğinde meydana da inecektir, yeri geldiğinde demokrasinin bir gereği olarak tepkisini ve protestosunu da gösterecektir." ifadesini kullanan Altay, "Eğer Milli Güvenlik Kurulu üzerinden muhalefete bir ayar verilmeye çalışılıyorsa bunu kabul etmemiz, sindirmemiz mümkün değildir. Bunun da böyle bilinmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

Altay, 4 Aralık'ta Mersin'de saat 13.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik karnesine milletin verdiği tepkiyi tüm Türkiye'nin göreceğini kaydederek, "Buradan uyarıyorum. Muhalefeti tehdit etmek ülkede kaos çıkarmaktan başka hiçbir işe yaramaz." dedi.

"2023'te sandıkta vatandaş bizi desteklemeye devam edecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, evleri hasar görenlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Elitaş, hayatını kaybeden Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'e de başsağlığı diledi.

Dünyadaki tüm ülkelerin Kovid-19 salgını ile mücadelede ellerinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili kurumların Türkiye'de vatandaşların salgından etkilenmemesi için büyük bir gayret gösterdiğini ifade etti.

Dünyanın enflasyonist bir baskı ile mücadele ettiğini söyleyen Elitaş, şunları kaydetti:

"Türkiye ihracat odaklı bir büyümeyi kendisine hedeflediği takdirde yatırımın da beraberinde geleceğini, yatırımın büyük bir iştahla ortaya çıkabileceğini ortaya koyuyor. Vatandaş tepkisini gösterebilir. Nasıl gösterebilir? 2023 Haziran'da gelecek sandıkta der ki, 'seni idare etmekte sıkıntılı gördüm, ben bunu değiştiriyorum.' Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi. Nasıl ki önümüze gelen 19 yıllık süre içerisinde 11 veya 12 sandıkta vatandaş bizim iktidarımızı desteklediyse, bütün görüşmelere rağmen bütün itirazlara rağmen 2023 yılındaki sandıkta da yine biz inanıyoruz, güveniyoruz ki vatandaş bizi desteklemeye devam edecektir."

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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