TBMM Genel Kurulu bir saat daha ara verdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasını tamamladığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılması üzerine TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarına bugün ara verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugünkü birleşiminde TBMM ve Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçeleri görüşülmeye başladı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını tamamladığı sırada fenalaşarak yere düştü. Başını kürsü arkasındaki merdiven basamaklarına vuran ve bayılan Bitmez'e ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Bitmez'in rahatsızlığı nedeniyle oturuma ara verdi. Her partiden çok sayıda milletvekili hastaneye giderek Bitmez'in sağlık durumunu yakından takip etti. Bitmez'in fenalaştığı sırada oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Biçer Karaca da hastaneye giderek Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Hasan Bitmez'in sağlık durumu nedeniyle TBMM Danışma Kurulu toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşmeleri yarıda kalan kurum bütçelerinin 21 Aralık tarihinde görüşülmesi ve Genel Kurul'da bugün başka bir konunun görüşülmemesi konusunda Danışma Kurulu'nda partiler arasında uzlaşmaya varıldı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca Meclis Genel Kurulu'nda oturumu yeniden açarak Danışma Kurulu kararını okutarak oya sundu. Danışma Kurulu kararı kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Biçer Karaca, kürsüde yaptığı açıklamada "Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde konuşmasını tamamladığı sırada fenalaşarak geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle şu an hastanede bulunmaktadır. Tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve temsilcileriyle beraber sayın milletvekilinin hastanede ziyaretine katıldık. Ailesi ve Saadet Partisi camiası oradaydı. Sayın milletvekilimize bir anjio işlemi gerçekleştirildi. Şu an yoğun bakımda ve kendisine yönelik müdahale devam etmektedir. Biz başta milletvekilimiz olmak üzere ailesine ve Saadet Partisi ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Partilerin grup başkanvekilleri de sırayla söz alarak Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Grup başkanvekillerinin mesajları şöyle:

İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ERHAN USTA: Zannediyorum parlamentomuzda bir ilk yaşandı, Saadet Patisi Kocaeli Miletvekili Hasan Bitmez konuşmasını tamamladıktan sonra fenalaştı, kalp krizi geçirdi. Biz kendisine geçmiş olsun diliyoruz İYİ Parti grubu olarak. Çok üzüntülüyüz, kendisine şifa diliyoruz, inşallah sağlığına kavuşur.

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL: Kendisine acil şifalar diliyoruz. Bu TBMM'yi, hepimizi çok derinden etkiledi. Çok üzüldük inşallah şifa haberiyle hep beraber seviniriz diye ümid ediyorum.

HEDEP PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ HAKKI SARUHAN OLUÇ: Çok hazin bir durumdu hepimiz açısından. Hem Saadet Partisi camiasına hem de ailesine geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz ve acil şifa diliyoruz kendisine. İnşallah iyi haberlerini bir an evvel alırız.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR: CHP Grubu olarak, kürsüde konuşmasını yaptıktan hemen sonra kalp rahatsızlığı yaşauyan Hasan Bitmez'e, ailesine, Saadet Partisi grubuna ve tüm parlamentodaki milletvekili arkadaşlarımıza geçmiş olsun dilekelrimizi sunuyoruz. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur, dualrımız kendisiyle.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN: Şunun bilinmesini istiyorum, bu olay olduğu andan itibaren Genel Kurul'da hiçbir parti ayrımı olmaksızın bütün milletvekilleri oradaydı, pek çok doktor arkadaşımız vekilimizin başındaydı. Hasan Bitmez bu olayı yaşarken biz insan olarak dedik ki bu hepimizin başına gelebilir. Bir zalimlik içerisinde konuya yaklaşıldığını görüyorum, okuyorum. Hepimizin kalbine dokunan ve hepimizin merhametle yaklaştığı bir durum. Bizim buradaki bütün kavgalarımız siyasi kavgalardır, biz insan olarak birbirimizi seviyoruz, saygı duyuyoruz. Lütfen bu hastalıklar üzerinden, bir insan canıyla cebelleşirken buradan siyaset üretilmesin. Şu an siyaset yapma zamanı değil, şu an yapmamız gereken insani olarak kucaklaşmaktır. TBMM aynı zamanda bu birlikteliğin de gösterildiği yerdir.