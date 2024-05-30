TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında Toplandı

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, 'Mersin'in sorunları', DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, 'Kayıplar Haftası', AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 'Afyonkarahisar Gastronomisi, Kültürü ve Turizmi' hakkında gündem dışı konuştu.

30.05.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, "Mersin'in sorunları", DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, "Kayıplar Haftası", AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Afyonkarahisar Gastronomisi, Kültürü ve Turizmi" hakkında gündem dışı konuştu.

İYİ Parti'li Kocamaz, Türkiye'de yetiştirilen birçok ürünün başka ülkelerden ithal edilmesinin, Türk çiftçisine büyük bir darbe olduğunu belirterek, " Hükümet, izlemiş olduğu yanlışların politikalarını terk ederek, ithalat yerine Türk çiftçisine yeterli destek vererek, üretimi artırmaya mecburdur. Mersin'de ve Çukurova'da bütün çiftçiler kan ağlamaktadır. Çiftçilerin borcunu ödeme boyutunu aşmasına rağmen her yıl büyük bir umutla üretmeye devam etmektedir." dedi.

Kocamaz, kayısı ve narenciye üreticilerinin de büyük zarara uğradığını dile getirerek, bu üreticilerin ürettikleri ürünün çok düşük fiyatlarla satıldığını söyledi. Buğday taban fiyatlarının da açıklanmadığını anımsatan Kocamaz, açıklanan çay fiyatlarının ise üreticisinin umudunu kırdığını vurguladı.

DEM Parti'li Eren ise Türkiye tarihinin faali meçhuller ve adalet arayışlarının tarihi olduğunu öne sürdü. 1995 yılından itibaren Türkiye'de her yıl 17-31 Mayıs tarihlerinin kayıplar haftası olarak anıldığını hatırlatan Eren, "Aradan geçen 29 yıla rağmen ne kaybedilenler bulundu ne soruşturmalar açıldı ne de adalet sağlandı. Adalet deli gömleği gibi giydirildi. Hakikat komisyonlarının kurulmadığı, geçmişle yüzleşmenin gerçekleştirilmediği bir yerde adaletten, demokrasiden, insan haklarından söz etmek mümkün değildir." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven de Anadolu'nun önemli kavşak noktalarından biri olan Afyonkarahisar'ın, tarihin, kültürün, termal turizmin, mermerin ve lezzetin başkenti konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, " Ankara, İstanbul, İzmir, Konya gibi önemli kentleri birbirine bağlayan Afyonkarahisar'dan yaklaşık yılda 12 milyon araç geçmektedir. Kurtuluş Savaşımızın simgesi kentlerimizden biri Afyonkarahisar büyük zafere de ev sahipliği yapmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de termal denilince de akla ilk gelen illerden birinin Afyonkarahisar olduğunu dile getiren Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın aynı zamanda gastronomi alanında da zengin bir kültüre sahip olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

İbrahim Yurdunuseven, Burhanettin Kocamaz, Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Bekir Bozdağ, Serhat Eren, Diyarbakır, DEM Parti, İYİ Parti, AK Parti, Mersin, İnsan Hakları, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:48:04. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement