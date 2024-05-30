TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında Toplandı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, "Mersin'in sorunları", DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, "Kayıplar Haftası", AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Afyonkarahisar Gastronomisi, Kültürü ve Turizmi" hakkında gündem dışı konuştu.

İYİ Parti'li Kocamaz, Türkiye'de yetiştirilen birçok ürünün başka ülkelerden ithal edilmesinin, Türk çiftçisine büyük bir darbe olduğunu belirterek, " Hükümet, izlemiş olduğu yanlışların politikalarını terk ederek, ithalat yerine Türk çiftçisine yeterli destek vererek, üretimi artırmaya mecburdur. Mersin'de ve Çukurova'da bütün çiftçiler kan ağlamaktadır. Çiftçilerin borcunu ödeme boyutunu aşmasına rağmen her yıl büyük bir umutla üretmeye devam etmektedir." dedi.

Kocamaz, kayısı ve narenciye üreticilerinin de büyük zarara uğradığını dile getirerek, bu üreticilerin ürettikleri ürünün çok düşük fiyatlarla satıldığını söyledi. Buğday taban fiyatlarının da açıklanmadığını anımsatan Kocamaz, açıklanan çay fiyatlarının ise üreticisinin umudunu kırdığını vurguladı.

DEM Parti'li Eren ise Türkiye tarihinin faali meçhuller ve adalet arayışlarının tarihi olduğunu öne sürdü. 1995 yılından itibaren Türkiye'de her yıl 17-31 Mayıs tarihlerinin kayıplar haftası olarak anıldığını hatırlatan Eren, "Aradan geçen 29 yıla rağmen ne kaybedilenler bulundu ne soruşturmalar açıldı ne de adalet sağlandı. Adalet deli gömleği gibi giydirildi. Hakikat komisyonlarının kurulmadığı, geçmişle yüzleşmenin gerçekleştirilmediği bir yerde adaletten, demokrasiden, insan haklarından söz etmek mümkün değildir." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven de Anadolu'nun önemli kavşak noktalarından biri olan Afyonkarahisar'ın, tarihin, kültürün, termal turizmin, mermerin ve lezzetin başkenti konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, " Ankara, İstanbul, İzmir, Konya gibi önemli kentleri birbirine bağlayan Afyonkarahisar'dan yaklaşık yılda 12 milyon araç geçmektedir. Kurtuluş Savaşımızın simgesi kentlerimizden biri Afyonkarahisar büyük zafere de ev sahipliği yapmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de termal denilince de akla ilk gelen illerden birinin Afyonkarahisar olduğunu dile getiren Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın aynı zamanda gastronomi alanında da zengin bir kültüre sahip olduğunu aktardı.