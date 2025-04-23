TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Biz, bu Meclis'i sadece karar alma organı ya da farklı fikirlerin rekabet sahası olarak değil, bir milletin onuru, haysiyeti ve vicdanı olarak görüyoruz." dedi.

Güler, Meclisin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulunun özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Güler, deprem dolayısıyla herhangi bir yıkım ve bina hasarının kendilerine ulaşmadığını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in, kalp rahatsızlığı dolayısıyla hastanede tedavi altına alındığını anımsatan Güler, Önder'e şifa diledi.

Sivas Kongresi'nde Tıbbiyeli Hikmet ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasında geçen diyaloğu hatırlatan Güler, Atatürk'ün, "Mandayı asla kabul etmeyeceğiz. Parola tektir, ya İstiklal ya ölüm." dediğini aktardı.

Abdullah Güler, milletin, 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi ile yeniden varoluş meşalesini yaktığını vurguladı.

TBMM'nin üyesi olmaktan onur duyduklarını dile getiren Güler, Sivas Kongresi'nin, milletin mücadelesinin zaferle sonuçlandırıldığı tarihi bir dönemeç olduğuna işaret etti.

Türk milletinin 105 yıl önce sömürge zincirlerini kırdığının, manda ve himaye dayatmalarını elinin tersiyle ittiğinin altını çizen Güler, 23 Nisan 1920'nin sadece bir açılış tarihi olmadığına dikkati çekti. Güler, 105 yıl önceki ruhla çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Biz, bu Meclis'i sadece karar alma organı ya da farklı fikirlerin rekabet sahası olarak değil, bir milletin onuru, haysiyeti ve vicdanı olarak görüyoruz. 23 Nisan sadece mazinin hatırlanışı değil, istikbalin inşası ve bu toprakların istiklal haykırışıdır. Bugün hedefimiz, değerlerimiz ve istikamet çizdiğimiz mefkuremiz, 105 yıl önce olduğu gibi adaletin hakim olduğu, istikrarın tesis edildiği, insanlık onurunun çiğnenmediği, mazlumun göz yaşı dökmediği, kimsenin kendisini öteki hissetmediği, huzur ve barışın hakim olduğu bir dünyadır."

"Acımasız saldırılar, tüm insanlığın kalbini yaralamaktadır"

AK Parti Grup Başkanı Güler, dünyanın farklı yerlerinde masum çocukların acı çektiğine işaret ederek, bazı topraklarda çocukların yaşamlarının bombaların gölgesinde kırgınlık ve korkunun izleriyle dolu olduğunu vurguladı.

Güler, " Gazze'de, Filistin'de, dünyanın diğer alanlarında acımasız saldırılar sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın kalbini yaralamaktadır. Terör devleti İsrail'in uyguladığı sert müdahaleler sonucunda on binlerce çocuğumuz hayatını kaybetme tehlikesiyle şu anda yüz yüze. Binlerce çocuğun umut dolu geleceği, yıkılmış okullar, enkaz haline gelmiş evler ve yerle bir olmuş hayaller arasında kaybolmaktadır." diye konuştu.

Terör devleti İsrail'in adaletsizliğini gözler önüne sermenin herkesin sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Güler, çocukların geleceği için herkesin ortak sesinin zulmün sona ermesi adına umut anlamına geldiğini ifade etti.

Filistin'de ve Yemen'de, çocukların hala bombaların gölgesinde yaşadığını, açlıkla ve yoksullukla imtihan edildiğini dile getiren Güler, vicdandan ve merhametten yana saf tutacaklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini hatırlatan Güler, mazlumların sesi olacaklarını kaydetti.

Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'in üyelerini ve şehitleri andı.