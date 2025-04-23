TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Biz, bu Meclis'i sadece karar alma organı ya da farklı fikirlerin rekabet sahası olarak değil, bir milletin onuru, haysiyeti ve vicdanı olarak görüyoruz.

23.04.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Biz, bu Meclis'i sadece karar alma organı ya da farklı fikirlerin rekabet sahası olarak değil, bir milletin onuru, haysiyeti ve vicdanı olarak görüyoruz." dedi.

Güler, Meclisin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulunun özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Güler, deprem dolayısıyla herhangi bir yıkım ve bina hasarının kendilerine ulaşmadığını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in, kalp rahatsızlığı dolayısıyla hastanede tedavi altına alındığını anımsatan Güler, Önder'e şifa diledi.

Sivas Kongresi'nde Tıbbiyeli Hikmet ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasında geçen diyaloğu hatırlatan Güler, Atatürk'ün, "Mandayı asla kabul etmeyeceğiz. Parola tektir, ya İstiklal ya ölüm." dediğini aktardı.

Abdullah Güler, milletin, 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi ile yeniden varoluş meşalesini yaktığını vurguladı.

TBMM'nin üyesi olmaktan onur duyduklarını dile getiren Güler, Sivas Kongresi'nin, milletin mücadelesinin zaferle sonuçlandırıldığı tarihi bir dönemeç olduğuna işaret etti.

Türk milletinin 105 yıl önce sömürge zincirlerini kırdığının, manda ve himaye dayatmalarını elinin tersiyle ittiğinin altını çizen Güler, 23 Nisan 1920'nin sadece bir açılış tarihi olmadığına dikkati çekti. Güler, 105 yıl önceki ruhla çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Biz, bu Meclis'i sadece karar alma organı ya da farklı fikirlerin rekabet sahası olarak değil, bir milletin onuru, haysiyeti ve vicdanı olarak görüyoruz. 23 Nisan sadece mazinin hatırlanışı değil, istikbalin inşası ve bu toprakların istiklal haykırışıdır. Bugün hedefimiz, değerlerimiz ve istikamet çizdiğimiz mefkuremiz, 105 yıl önce olduğu gibi adaletin hakim olduğu, istikrarın tesis edildiği, insanlık onurunun çiğnenmediği, mazlumun göz yaşı dökmediği, kimsenin kendisini öteki hissetmediği, huzur ve barışın hakim olduğu bir dünyadır."

"Acımasız saldırılar, tüm insanlığın kalbini yaralamaktadır"

AK Parti Grup Başkanı Güler, dünyanın farklı yerlerinde masum çocukların acı çektiğine işaret ederek, bazı topraklarda çocukların yaşamlarının bombaların gölgesinde kırgınlık ve korkunun izleriyle dolu olduğunu vurguladı.

Güler, " Gazze'de, Filistin'de, dünyanın diğer alanlarında acımasız saldırılar sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın kalbini yaralamaktadır. Terör devleti İsrail'in uyguladığı sert müdahaleler sonucunda on binlerce çocuğumuz hayatını kaybetme tehlikesiyle şu anda yüz yüze. Binlerce çocuğun umut dolu geleceği, yıkılmış okullar, enkaz haline gelmiş evler ve yerle bir olmuş hayaller arasında kaybolmaktadır." diye konuştu.

Terör devleti İsrail'in adaletsizliğini gözler önüne sermenin herkesin sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Güler, çocukların geleceği için herkesin ortak sesinin zulmün sona ermesi adına umut anlamına geldiğini ifade etti.

Filistin'de ve Yemen'de, çocukların hala bombaların gölgesinde yaşadığını, açlıkla ve yoksullukla imtihan edildiğini dile getiren Güler, vicdandan ve merhametten yana saf tutacaklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini hatırlatan Güler, mazlumların sesi olacaklarını kaydetti.

Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'in üyelerini ve şehitleri andı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tbmm Genel Kurulu, Abdullah Güler, AK Parti, 23 Nisan, Politika, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Zelenskiy’den Rusya’ya bir şartla ’barış’ mesajı: Masaya oturmaya hazırız Zelenskiy'den Rusya'ya bir şartla 'barış' mesajı: Masaya oturmaya hazırız
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı
Rahatsızlık geçirdi Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti Rahatsızlık geçirdi! Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti
Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı

16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:30 İstanbul’da okullar iki gün tatil edildi. İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi.
15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
15:12 İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
23:24 Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
23:21 Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
23:04 TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
23:01 Sakarya’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14’e yükseldi Sakarya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
22:57 Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:34 DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
22:04 Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 17:51:02. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.