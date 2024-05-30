Politika

'TBMM GENEL KURULU'NDA 4 ULUSLARARASI ANLAŞMA KABUL EDİLDİ'

TBMM Genel Kurulu'nda, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un, sunduğu 'Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisi'nin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun' ile birlikte toplamda 4 ayrı uluslararası anlaşma Genel Kurul'da kabul edildi.

Kabul edilen Uluslararası Anlaşmayla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatılan reform sürecinin bir parçası olan BM kalkınma sisteminin gözden geçirilmesi çerçevesinde, koordinatörlükler arasında bölgesel koordinasyonun kurulması amacıyla 5 Kalkınma Eşgüdüm Ofisinin kurulmasının ardından İstanbul'un da kurulacak ofis için uygun olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca, BM Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin, İstanbul'da kurulmasına ilişkin anlaşma, İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde atılmış somut bir adım olma özelliği taşıyor.

'AVRUPA VE ORTA ASYA'DA ÇIKABİLECEK ZORLUKLARIN VE ÖNCELİKLERİ BELİRLENECEK'

İstanbul'da kurulacak olan eşgüdüm ofisinin temel amacı ise 2030 gündeminin uygulanmasında devletlere nitelikli ve vakitlice destek vermek üzere Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde mukim Koordinatörleri ve BM ülke ekiplerine stratejik rehberlik temin etmek, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ortaya çıkan kalkınma alanındaki zorlukları ve öncelikleri belirlemek üzere liderlik ve stratejik düşünce sağlamak. BM Sürdürülebilir Kalkınma, İşbirliği Çerçevesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi ve BM kalkınma sisteminin programlanması ve ortaklıklar konusunda BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Başkanını destekleme işlevini gerçekleştirmesi hedefleniyor. Türkiye, anlaşma kapsamında Bölgesel Ofis için gerekli binalar önümüzdeki günlerde temin edecek.

Uluslararası anlaşmalar kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen diğer kanunlar ise şöyle; 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Karayolu Taşımacılığı', 'Bosna – Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Yapılan Altyapı ve İnşaat Projeleri İşbirliği Anlaşması' ve 'Uluslararası Deniz, Seyir Yardımları Teşkilatı Sözleşmesinin Onaylanması.'