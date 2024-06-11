TBMM Genel Kurulu'nda Hububat Alım Fiyatları ve Depremzedelere Verilen Kira Yardımları Tartışması

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın, 'Hububat alım fiyatları' ve 'depremzedelere verilen kira yardımlarına' ilişkin sözlerine, muhalefet grup başkanvekillerinin karşılık vermesiyle tartışma çıktı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi.

TBMM Genel Kurulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Siyasi parti grup başkanvekillerinin söz haklarını kullandığı bölümde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, çiftçilere verilen desteklerin konuşulmadığını belirterek, "Temennimiz, tabii ki çiftçilerimizin maliyetlerini daha da düşürerek gelirlerini daha da iyi seviyelere çıkarmak. Ama günümüzün şartlarında ve verdiğimiz desteklerle taban fiyatın açıklandığı gibi değil, 11 bin 500- 12 bin 500- 13 bin liraya kadar kaliteli buğdayla birlikte yükseldiğini söylemek istiyorum. Bir de dünyadaki buğday fiyatlarıyla olan kıyaslamadan bahsetmek istiyorum. Şu anda dünyadaki buğday fiyatları ton başına baktığımızda, diğer rakamlarla yanlış bir şey söylememek için, doğrusunu söylemek için tekrar bakıyorum. Evet, navlunla beraber dünyada 270 dolar olarak belirlenmiş. Türkiye'deki verdiğimiz desteklerle birlikte ton başına 359 dolara denk gelmektedir. Yine, ihracat yasağı kaldırılmış üreticimiz için ithalat yasağı da getirilmiştir. Depremzedelerle ilgili özellikle bir konu var, çok gündeme getirildiği için, kira yardımları kesilmiş değil. 12 ay boyunca 7 bin 500 lira olarak, 5 bin liradan başladı, şu anda 7 bin 500 liraya çıkarıldı. '12' ay denilmişti ancak 12 ay dolmasına rağmen evini teslim alamayanlar için 13'üncü aydan itibaren aynı şekilde kira yardımları devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'TÜRK ÇİFTÇİSİNİ YOK ETME PROJESİDİR'

Usta'nın konuşması üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Türkiye'de ton başına 250 dolar veriyorlar, dünyaya bakıyorlar, 400 dolar. Tersi ve diyorlar ki, 'Zaten biz yüksek vermişiz' oysa bakın, Türk çiftçisi desteklenmiyor. Tarlada desteklenmiyor, mazotta desteklenmiyor, tohumla desteklenmiyor, gübreyle desteklenmiyor ve bu nedenle de Türk çiftçisi çok pahalıya mal ediyor. Yapmanız gereken Türk çiftçisini ayağa kaldırmaktır ama siz hiçbir koşulda dünyayla yarıştırmıyorsunuz. Ama fiyata bakarken, 'Ya, zaten biz dışarıdan daha ucuza alırız' dediğiniz zaman işte bu, ithalatçı anlayıştır. İşte bu, Türk çiftçisini yok etme projesidir. Türkiye'nin 22 yıldır tanık olduğu da bu acı gerçektir, bu da buradan itiraf edilmiştir. Diğer bir nokta; bakınız, elimde mesaj var, depremzedelere gelen mesaj, buradan gösteriyorum, depremzedelere artık kira yardımı yapılmayacağına dönük olarak bu gönderilmiş. Şimdi, bu konuda açık bir bilgilendirme yapsınlar çünkü depremzedelerin gözü burada. Bu kira yardımları devam edecek mi?" diye konuştu.

'KULİSTE BU İNSANLARIN ADRESİNİ VERİRİM'

Ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez söz alarak, "Sayın Şahin Hatay'daki deprem bölgesindeki rezerv alan uygulamasıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Bölgede bir sahra hastanesi kurmuş, uzun süre kalmış, yoğun çalışmalar yapmış biri olarak, bölgedeki birçok insanla halen çok sıkı temasım var. Az önce gösterdiğim o belge onlardan gelen bir belge, insanlar feryat ediyor. 'Aradan bir buçuk yıl geçti, evlerimiz verilmedi, herhangi bir kira yardımı yok, kapımıza bu belgeler asılıyor ve bizlere konteyner gösterildi' diyor. Dolayısıyla, ben, Sayın Şahin arzu ederse arada kuliste kendisine bu insanların adreslerini veririm, belki de bizatihi arayıp çare bulur. Öte yandan, buğday fiyatlarıyla ilgili çok önemli değerlendirmeler yaptı. Şimdi buradaki yanlışları tek tek vurgulamak istiyorum. Bakın, geçen yıl buğday tonu 8 bin 250 liraydı, bugün 9 bin 250 lira. Artış ne kadar, yüzde 12. Arpada artış ne kadar? Arpadaki fiyat artışı yüzde 3,5. Peki, gelelim enflasyona. Yüzde 75 TÜİK'in enflasyonu ama gayri resmi yüzde 125'leri bulmuş bir enflasyon var" dedi.

'BU DURUMU YAŞAYAN VATANDAŞIMIZ VARSA GÖRÜŞÜRÜZ'

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar sürerken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "TMO'nun depolarının doluluğuyla ilgili bir iddia var ama TMO, 'Şu anda gelen her çiftçimizi geri çevirmeden depolarımız hazır ve alım için hazırız' diye açıklamasını da yapmış durumda. Umarım, hiçbir çiftçimiz zorluk yaşamaz. Yaşanırsa biz de bunu takip ederek, TMO'yla beraber ek depoların açılması sağlanarak ki bunlar yapıldı, yapılmadı değil, yine yapılabilir. Ben de tarımı ve arpa, buğday alımlarını önceki dönem Konya Milletvekili ve bu dönem Ankara Milletvekili olarak yakinen takip eden birisi olarak bu bilgileri ezberden söylemiyorum. Hem resmi açıklama kaynaklarından hem de bilgim olarak söylüyorum. Hatay'da bu durumu yaşayan bir vatandaşımız varsa, elbette ki özel olarak onun konusunu görüşürüz ama genel olarak böyle bir algı varmış diye buna girmeye gerek yok. Genel uygulamayı tekrar söylüyorum, 12 ay boyunca devam eden kira yardımlarına 13'ncü aydan itibaren kesintisiz devam edilecek" ifadelerini kullandı.

'BİRLEŞİME 10 DAKİKA ARA VERİLDİ, ARDINDAN MECLİS GENEL KURULU KAPANDI'

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, grup başkanvekillerinin söz hakkı taleplerini reddederek birleşime 10 dakika ara verdi. Siyasi parti grup önerilerinin görüşüldüğü bölümde CHP'nin verdiği grup önerisi sırasında Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, toplantı yeter sayısının bulunmadığını belirterek birleşime yeniden ara verdi. Aranın ardından yeniden toplanan Genel Kurul'da bir kez daha karar yeter sayısının olmadığını ifade eden Önder, birleşimi kapattı. Meclis çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.