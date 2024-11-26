TBMM Genel Kurulu'nda 'Kreş' Tartışması Büyüyor

Politika

GENEL KURUL'DA 'KREŞ' GERGİNLİĞİ

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında 'kreş' tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın, "Kreş adı altında açtıkları yerlerin başına getirdikleri sorunlu insanların da LGBT faaliyeti içerisinde olan bir derneğin, vakfın mensubu olduklarını çok iyi biliyoruz" sözlerine yönelik, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Söylerken midemin bulanacağı Ensar Vakfındaki o olayları bir kez konuşmadınız; Aladağ'da bu ülkenin çocukları ihmal yüzünden yanarken hiçbirinizin yüzü kızarmadı; İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da çağdaş, çocuklara 4 kez yemek veren, çocukları gerçekten sahiplenen bu kurumlara dil uzatıyorsunuz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyelere kreşlerle ilgili gönderdiği resmi yazı ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurul'daki konuşmasında " Milli Eğitim Bakanı'na sormak isterim, aslında bu yazı şöyle başlaması gerekirdi, İçişleri Bakanı'na yazması gerekirdi. 'Tarikat' adı altında bu ülkede ticaret, siyaset, eğitim yapan örnek olarak Aladağ'da çocukların yanmasına sebebiyet veren, örnek olarak Hiranur Vakfı gibi bir tarikatın 6 yaşındaki bir çocukla, çocuk gelin vakasını bu ülkeye yaşatan ya da Ensar Vakfı'nda olan rezalet durumlardan dolayı ticaret, siyaset ve bu eğitimle ilgili tüm alakalarının kesilmesi. Bu Bakan bunu yapamaz, bu Bakanın yegane görevi bu ülkedeki tarikatlarla Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'STK' adı altında sözleşme imzalamak. Şimdi, öyle bir noktadayız ki devlet kreş açmaz, devlet okulda yemek vermez, devlet hurda toplamak zorunda kalan bir kadına çocukları için bakım ücreti vermez, para vermez; kim bunu yapar? Belediye. Belediyeye de 'Kreşi kapat' ölsün mü bu insanlar? Ben soruyorum ya. Bu nasıl bir hastalıklı kafa, bu nasıl bir sorunlu kafa?" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bütçe görüşmelerinde genç teğmenlerle ilgili açıklama beklediklerini de dile getiren Başarır, "Sayın Bakan sadece soruşturmanın aralık ayında sonuçlandırılacağını söyledi. Sonra, bu işe kim cevap verdi. Hulusi Akar, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nı temsilen. Bize göre buna en son cevap vermesi gereken kişi Sayın Hulusi Akar ve öyle bir cevap vermiş demiş ki, 'Siz, Atatürk'e saygı duruşu yaparken bir grup asker çıkıp bir de 'İstiklal Marşı okuyalım' derse olur mu?' Olmaz da o okulları birincilikle bitirmiş bu askerler, teğmenler önce saygı duruşunda bulunup ondan sonra İstiklal Marşı'nı okuyacağını Hulusi Akar'dan daha iyi bilir, bu bir. İki; disiplinden bahsediyor, yaveri ve korumaları çevresindeki birçok asker FETÖ'cü çıkmış, 15 Temmuz'da derdest edilmiş adam disiplinden bahsediyor. Beraber eğitim aldığı silah arkadaşları kendisi görev yaparken Genelkurmay Başkanlığı yapan bir kişi FETÖ tarafından kumpasla tutuklanırken buna seyirci kalan bir milletvekili, eski Bakan, eski Genelkurmay Başkanı disiplinden bahsediyor. Sarıklı bir amiral olmadık görüntüleri verirken bir tek kelime etmeyen bu Bakan disiplinden söz ediyor" dedi.