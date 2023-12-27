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TBMM Genel Kurulu'nda mal varlığı tartışması yaşandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda mal varlığı tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Milletvekili Fuat Oktay ile Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ arasında mal varlığı tartışması yaşandı. Oktay, kendisiyle ilgili iddialara yanıt vererek mal varlığının açık olduğunu belirtti. Özdağ ise Oktay'ın mal varlığının araştırılması için önerge vereceğini söyledi. Tartışmanın ardından oturuma 15 dakika ara verildi.

TBMM Genel Kurulu\'nda mal varlığı tartışması yaşandı
27.12.2023 - 19:37,
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TBMM Genel Kurulu'nda mal varlığı tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın kendisiyle ilgili iddiada bulunduğunu ifade ederek, tescilli bir suçlu iftirasının meclis kürsüsüne taşındığını belirtti. Oktay, "Sonuna kadar hangi konu olursa olsun doğduğum günden itibaren alınım açık. FETÖ ile mücadelem açıktır. Benim PKK ile mücadelemi herkes bilir. Mal varlığım TBMM'ye sunulmuştur, açıktır, yakınlarım da açıktır" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Fuat Oktay ile ilgili Araştırma Önergesi vereceğini belirterek, "Fuat Oktay buna açıklık getirmelidir. Fuat Oktay'ın mal varlığını araştırılsın diye önerge vereceğim. Fuat Oktay kendisini aklamıştır burada" şeklinde konuştu.

Oktay'ın, "FETÖ iftiralarını kürsüye taşımaya devam et" sözlerinin ardından Özdağ, AK Parti sıralarına yürürken, TBMM Başkanvekili oturuma 15 dakika ara verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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