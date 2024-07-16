TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, "Muharrem ayı ve Kerbela" konusunda yaptığı konuşmada, o dönemde yaşanan süreci anlattı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret eden Yaz, "Biz Müslümanlar Kerbela olayından ders çıkarmazsak, bugünkü çağdaş Yezitler, emperyalistler, tekrar Müslümanlara yeni Kerbelalar yaşatmaya devam edecektir." dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, seçim bölgesinde yaşanan sorunları aktardı.

Çan, Samsun'un 40 yıl önce Türkiye'de katma değer üreten ilk 10 il arasında bulunduğunu ancak daha sonra sürekli gerileyerek göç verdiğini ve asgari ücretle çalışanın en çok olduğu illerden birisi haline geldiğini kaydetti.

Seçim bölgesinin sorunlarını anlatan DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin'in kültür, tarih, lojistik ve turizm açısından özel bir il olduğunu söyledi.

Mersin'in turizm potansiyelinin yüzde 5'ini bile kullanamadığını ifade eden Ekmen, bölgede ulaşım başta olmak üzere farklı alanlarda süren ve ihtiyaç duyulan projelerin bir an önce bitirilmesini istedi.