CHP'li vekil, TBMM'de elindeki posterde adını geçirdiği vakıflar hakkında, "Çocuklara tecavüzle anılıyor" dedi, Saadet Partisi'nden tepki gecikmedi - Son Dakika
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CHP'li vekil, TBMM'de elindeki posterde adını geçirdiği vakıflar hakkında, "Çocuklara tecavüzle anılıyor" dedi, Saadet Partisi'nden tepki gecikmedi

13.12.2022 12:43

TBMM'de Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya arasında gergin anlar yaşandı. Elinde TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, İskenderpaşa Cemaati, Birlik Vakfı ve Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması olan AGD gibi isimlerin bulunduğu bir posterle kürsüye çıkan Kaya'nın bu vakıflara yönelik "Çocuklara tecavüzle anılıyor" sözlerini kullanması üzerine Karaduman, "AGD'yi itham etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında yaşanan gerginlikler de sık sık gündem oluyor. Son olarak CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, içinde Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması olarak da bilinen AGD ve bazı vakıfların yazıldığı bir posterle kürsüye çıkarak "İsimleri çocuklara tecavüzle anılıyor" ifadelerini kullanması tansiyonu yükseltti.

"AGD'Yİ İTHAM ETMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman bu sözlere karşılık, "Ahlak dışı bir mesele üzerinden bütün dernek ve vakıfları itham etmek de ahlak dışıdır. Ülkemizde milyonlarca gencin milli ve manevi değerlerle yetişmesine vesile olmuş ve olan Anadolu Gençlik Derneğimizi itham etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" dedi.

CHP ve Saadet Partisi arasında Meclis'te 'AGD' gerilimi yaşandı!

AGD'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

AGD Genel Başkanı Salih Turhan da CHP'li vekil Kaya'nın ifadelerine, "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP ve Saadet Partisi arasında Meclis'te 'AGD' gerilimi yaşandı!
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Son Dakika Politika CHP'li vekil, TBMM'de elindeki posterde adını geçirdiği vakıflar hakkında, 'Çocuklara tecavüzle anılıyor' dedi, Saadet Partisi'nden tepki gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li vekil, TBMM'de elindeki posterde adını geçirdiği vakıflar hakkında, "Çocuklara tecavüzle anılıyor" dedi, Saadet Partisi'nden tepki gecikmedi - Son Dakika
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