TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tatile girecek

Politika

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisine göre, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis tatile girecek.

Genel Kurulda DEM Parti'nin "artan uyuşturucu kullanımı" hakkındaki grup önerisi ile AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ayrı ayrı görüşüldü.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, 4 kişinin hayatını kaybettiği Bingöl'deki bıçaklı saldırının göz göre göre geldiğini söyleyerek, kentte gençlerin uyuşturucu batağında olduğunu herkesin bildiğini ama kimsenin müdahale etmediğini savundu.

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, 24 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa diledi. İçişleri Bakanlığınca bir müfettiş görevlendirildiğini bildiren Korkutata, "Hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekenin yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. İhmali, kusuru ve suistimali olan kim varsa hukuk çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin görüşmelerinin yarın başlamasını eleştirerek, "Genel Kurulda pazar günü görüştürerek bu kanunu 'Türkiye duymasın, Türkiye fark etmesin, kimse fark etmeden kaçıralım.' diyorsunuz. Ama bilin ki sadece Türkiye'deki 84 milyon değil dünyadaki birçok hayvan hakları savunucusu da 84 milyonla beraber Türkiye'ye bakıyor, Meclis'e bakıyor, bu kanuna bakıyor, bu kanunda kimin ne dediğine bakıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti grup önerisi kabul edildi

Genel Kurulda AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi de görüşüldü. Oylama sonucunda kabul edilen AK Parti grup önerisine göre, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 259 ve 260 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Ukrayna Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi gündemin 2, 3 ve 4'üncü sırasına alındı. Bugün bu uluslararası anlaşmaların görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Genel Kurul çalışmalarını sürdürecek.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi ise gündemin beşinci sırasına alındı. Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine yarın başlanacak. Görüşmelerin yarın tamamlanmaması halinde Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri de Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurulda sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlamasının ardından Meclis 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girecek.

Görüşmelerde yapılan oylamada DEM Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.