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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

21.11.2024 20:22  Güncelleme: 20:23
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce 4 milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü kutladı. Diş hekimlerinin sağlıklı bir toplumun temelini oluşturduğunu belirten Aldemir, AK Parti'nin, 22 yıllık iktidarında diş hekimliğinde hem koruyucu hem tedavi edici yöntemleri uygulamaya aldığını anlattı. Aldemir, Aile Diş Hekimliği uygulamasını yaygınlaştırmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Diş hekimliğinde kullanılan pek çok malzemeyi ülkemizde üretiyoruz. Diş hekimlerinin özlük haklarında önemli adımlar attık" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Kasım'da Kahramanmaraş'a gideceğini ve deprem konutları teslim töreni gerçekleştirileceğini söyledi. Şehirde deprem konutları yapılmadığını savunan Öztunç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beni Kahramanmaraş'ın yakın çevre köylerine götürün' demeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleri ancak böyle görecektir" diye konuştu. Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetlerinde sorun yaşandığını savunan Öztunç, şehirdeki hastane inşaatlarının tamamlanmadığını dile getirdi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise Edirne'nin tarım sorunları olduğunu belirtti. Ayçiçeği ve çeltik üreticilerinin maliyetlerini karşılayamadığına işaret eden Akalın, "Çitçilerimiz yaptıkları üretim sonrası külliyen zarar etmektedir. Arazilerimiz köylülerin elinden çıkıyor, yabancıların eline geçiyor. Bizim için tarımsal politikalar milli güvenlik politikaları kadar önemlidir. Ürünlerdeki devlet desteği artırılmalıdır. Alternatif tarım ürünleri konusunda araştırmalar yapılmalıdır. Damlama ve yağmurlama sulama sistemleri desteklenmelidir. Bütçeden Edirne'ye yönelik tarımsal kalkınma payı ayrılmalıdır. Köy okulları açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazının Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanması gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanvekili Önder, bunun üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 'ön duyuruda' bulunmak istediğini söyleyerek, "Bütçe için buraya gelecekler. Sensör meselesinin neredeyse bütün vekiller tarafından takip edildiğini ve talep edildiğini bilerek gelirse ne iyi olur" dedi.

Kaynak: DHA

Sırrı Süreyya Önder, Tbmm Genel Kurulu, Politika, Hukuk, Tarım, Son Dakika

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