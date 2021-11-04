TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü" hakkındaki konuşmasında, Azerbaycan toprağı Karabağ'ın işgalden azat edilmesinin yıl dönümü 8 Kasım'ın "Zafer Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Karabağ'ın işgalinin, Azerbaycanlıların olduğu gibi Türk milletinin gönlünde derin yaralar açtığını dile getiren Ayrım, Ermeniler'in Karabağ'da sadece katliam yapmadığını, tarihi Türk şehirlerini yağmalayıp kültürel değerleri yok ettiğini söyledi.

Bu işgal ve katliamların, yaklaşık 30 yıl boyunca başta MİNSK Grubu olmak üzere birçok ülke tarafından çözümsüzlüğe itildiğine işaret eden Ayrım, "Tekrar saldırıya geçtiler. Tabii Azerbaycan ordusu, 30 yıl evvelki ordu değildi, hazırlıklıydı. Bir gün bu toprakları kendi imkanlarıyla, askeriyle ve halkının birlik ve beraberliğiyle alacağını biliyordu. Azerbaycan, 27 Eylül'de karşı saldırıya geçerek, 44 günlük vatan savaşında tek tek bütün şehirlerini aldı. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 83 milyon Türk insanı, siyasi partilerimiz ve sivil toplum örgütlerimizin desteğiyle Azerbaycan'ın yanında yer aldı. 8 Kasım Şuşa'nın alınmasıyla Azerbaycan, bu tarihi zaferini kutluyor." diye konuştu.

Azerbaycan'ın barış ve kardeşlik istediğini belirten Ayrım, Azerbaycan ile Nahçıvan'ı birleştiren koridorun açılması gerektiğini, Türkiye'nin, savaş sırasında nasıl Azerbaycan'ın yanında dik durduysa, bu konuda da kardeş ülkeye destek vereceğini ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "Festivaller şehri Konya" hakkındaki konuşmasında, Konya'nın kadim bir şehir olduğunu söyledi ve kentte hayata geçirilen festivalleri anlattı. Bu etkinliklerle kentin adeta bir "festivaller şehrine" dönüştüğünü dile getiren Etyemez, hikmetin ve aşkın şehri Konya'ya hizmet etmenin boyunlarının da gönüllerinin de borcu olduğunu vurguladı. Etyemez, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şehrin gelişmesine destek verenlere teşekkür etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu "İstanbul'un Ataşehir ilçesinde çözüm bekleyen sorunlar" konusundaki konuşmasında, Ataşehir'in yeni ve çarpık yapılaşmanın görüldüğü bir ilçe olduğunu söyledi.

Bu ilçede üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığını belirten Nuhoğlu, Ataşehir'in acil çözüm bekleyen sorunları bulunmasına rağmen merkezi konumu ve Finans Merkezi'nin yanında olması nedeniyle "rantiyecilerin" akınına uğradığını savundu.