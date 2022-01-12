TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Kovid-19 sürecinde sunulan destek ve teşviklerle toplumun her kesimine destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte dünya ekonomilerinin ciddi oranda daraldığını ancak Türkiye'nin büyüme hedefini gerçekleştiren iki ülkeden birisi olduğunun altını çizen Canbey, büyüme rakamlarına OSB'lerin büyük katkısının olduğunu belirtti.

Canbey, seçim bölgesi Balıkesir OSB'nin de bu büyümeye katkı sunduğunun altını çizerek, Türkiye'nin 2023 hedefi doğrultusunda tüm yatırımcıları Bakılesir OSB'ye davet etti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da Sağlık Bakanlığının şehir hastanelerine yönelik hiçbir garantinin söz konusu olmadığını belirttiğini ancak yapılan anlaşmaların hepsinin garanti kapsamında olduğunu iddia etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da seçim bölgesi Gaziantep'in üreten, istihdam imkanı sunan önemli kentlerden birisi olduğunu söyledi.

Gaziantep'in gelişen ihracatta önemli rol oynadığını vurgulayan Atay, memleketin kalkınmasının yapılan ihracata bağlı olduğunu, her türlü olumsuzluğa rağmen ihracata katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiğini dile getirdi.