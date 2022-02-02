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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

02.02.2022 14:32
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla iline ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, son günlerde Muğla kamuoyunu yakından ilgilendiren ve gündem olan Menteşe Belediyesinin çimento fabrikası kurulması için ruhsat vermesini hayret, üzüntü ve ibretle izlediğini söyledi.

Gökcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Lafa gelince mangalda kül bırakmayan sözde çevreci CHP'liler yine sınıfta kaldı. Yanan orman alanlarını imara açacağımız yalanını söylediler. Biz, yanan ormanları imara açmadık. Yanan ormanları yeşillendirdik, çevreyi ve yeşili koruduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yıllık AK Parti iktidarlarımız döneminde havayı, denizlerimizi, sularımızı, göllerimizi koruduk. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi; biz doğayı korudukça, doğa da bizi koruyacaktır. CHP'li belediye ise hemşehrilerimizin bütün tepkilerine rağmen Menteşe ilçemizde çimento fabrikası kurulması için ruhsat verdi."

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, "gençliğin önemi", CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise Adıyaman'ın sorunları hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

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Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekili, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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