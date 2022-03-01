TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

CHP Elazığ Milletvekilli Gürsel Erol, "Elazığ'da yaşanan sorunlara" ilişkin gündem dışı konuşmasında, Maden ilçesindeki bir maden sahasının ihalesine ilişkin sorunları dile getirdi.

Talep etmelerine rağmen ihalenin şartnamesinde bir değişlik yapılmadığını belirten Erol'a, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül tepki gösterdi.

Maden Belediyesinin MHP'li olduğunu anımsatan Bülbül ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında ihalenin gündeme getirilmesine ilişkin tartışma yaşandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "1 Mart 1958 yılında Kocaeli İzmit'te yaşanan Üsküdar vapur faciasının 64'üncü yıl dönümü", MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise "Tokat ili ve ilçeleri" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

Söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun Türkiye'ye ve Antalya'ya olumsuz etkilerinin olacağını söyledi.

Savaş dolayısıyla toptancı hallerinde ödemelerin durduğunu anlatan Subaşı, üretici ve hal esnafının zor durumda kaldığını ifade etti.

Hükümetin zor durumda kalan esnafı desteklemesi gerektiğini dile getiren Subaşı, ihracatçıların mağdur olmaması için tedbir alınması gerektiğini kaydetti.