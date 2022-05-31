TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş "Kütahya'da yapılacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları", CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz "şeker ithalatı", AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, " İsveç'te PKK varlığı" konularına ilişkin gündem dışı söz aldı.

MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarının Cumhurbaşkanlığı himayesinde Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte düzenleyeceği organizasyonla yapılmasını isteyerek, "Biz, 100. yıl kararnamesi ile bu yılki uygulamaların devlet töreni haline getirilmesini istiyoruz. 2023'ün provasını gelin Kütahya'da yapalım." diye konuştu.

CHP Tokat Milletvekili Durmaz, 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacağını belirterek, "'Şeker fabrikaları vatandır satılamaz' dedik ama siz sattınız. Bu ithalat kararı, vatana ihanettir." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Özşavlı, "İsveç Hükümeti, geçen yıl kasımda PKK ile iş birliği yaparak yönetime gelmiş, o günden beri yardımını esirgemiyor. Milyonlarca avro hem silah hem de maddi yardımda bulunuyor. Dolayısıyla ülkemizin İsveç'e veto kartını sunması son derece haklıdır." değerlendirmesinde bulundu.