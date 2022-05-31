TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu toplandı

31.05.2022 16:09
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş "Kütahya'da yapılacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları", CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz "şeker ithalatı", AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, " İsveç'te PKK varlığı" konularına ilişkin gündem dışı söz aldı.

MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarının Cumhurbaşkanlığı himayesinde Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte düzenleyeceği organizasyonla yapılmasını isteyerek, "Biz, 100. yıl kararnamesi ile bu yılki uygulamaların devlet töreni haline getirilmesini istiyoruz. 2023'ün provasını gelin Kütahya'da yapalım." diye konuştu.

CHP Tokat Milletvekili Durmaz, 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacağını belirterek, "'Şeker fabrikaları vatandır satılamaz' dedik ama siz sattınız. Bu ithalat kararı, vatana ihanettir." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Özşavlı, "İsveç Hükümeti, geçen yıl kasımda PKK ile iş birliği yaparak yönetime gelmiş, o günden beri yardımını esirgemiyor. Milyonlarca avro hem silah hem de maddi yardımda bulunuyor. Dolayısıyla ülkemizin İsveç'e veto kartını sunması son derece haklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Milletvekili, Kütahya, İsveç, TBMM, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:21:17. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement