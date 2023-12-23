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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Depremle ilgili yapıların iyileştirilmesi için ödenekler kullanıldı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Depremle ilgili yapıların iyileştirilmesi için ödenekler kullanıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığına tahsis edilen ödeneklerin önemli bir bölümünün depremle ilgili yapıların iyileştirilmesinde kullanıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca, Erzurum'u Karadeniz'e bağlayacak tünellerin 2025-2026 yıllarında tamamlanacağını, Hakkari Depin Köprüsü'nün kısa sürede yapılacağını ve Van-Hakkari yolunda inşa edilen Güzeldere Tüneli'nin gelecek yıl trafiğe açılacağını belirtti. Ayrıca, Gazipaşa-Anamur kara yolunun büyük bir kısmının tamamlandığını ve Antalya'ya yüksek hızlı tren getirilmesi planlandığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Depremle ilgili yapıların iyileştirilmesi için ödenekler kullanıldı
23.12.2023 - 14:58,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığına tahsis edilmiş ödeneklerin önemli bir bölümünün depremle ilgili yapıların iyileştirilmesinde kullanıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5 ve 6. maddeleri kabul edildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Bütçenin "faiz bütçesi" olduğuna ilişkin eleştirilere ilişkin Uraloğlu, 2002 yılındaki faiz harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya göre yüzde 14,3 olduğunu; 2024 yılında bu seviyenin yüzde 3 civarında gerçekleşmesini öngördüklerini bildirdi.

Uraloğlu, Bakanlığına tahsis edilen ödeneklerle ilgili, "Bakanlığımıza tahsis edilmiş ödeneklerin önemli bir bölümü depremle ilgili yapıların iyileştirilmesinde kullanılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum'u Karadeniz'e bağlayacak tünelleri 2025-2026 yıllarında bitirerek hizmete açmayı planladıklarını belirten Uraloğlu, Hakkari Depin Köprüsü ile ilgili çalışma başlattıklarını ve kısa sürede köprüyü yapacaklarını dile getirdi.

Uraloğlu, Van-Hakkari yolunda inşa edilen Güzeldere Tüneli'nin de gelecek yıl trafiğe açılacağını söyledi.

Özellikle Van ile ilgili uçak seferleri konusunda bir talep olduğunu dile getiren Uraloğlu, THY'nin, özellikle AnadoluJet'in, kiraladığı yabancı uçakların yurt içinde uçmasıyla ilgili kanunda düzenleme yapıldığını ve sefer sayılarının bir miktar daha artırılabileceğini belirtti.

Uraloğlu, Siirt- Pervari yoluyla ilgili çalışmalara da başladıklarını ifade ederek, mevsim şartları müsaade ettiği sürece çalışmayı sürdürdüklerini aktardı.

Şanlıurfa'ya hızlı trenin gelmesiyle ilgili Uraloğlu, "İnşallah önce Gaziantep'e, ondan sonra da Şanlıurfa'ya devam edecek. Ovaköy Sınır Kapısı'na kadar devam edecek. Projesini yaptık." diye konuştu.

"2025 yılında hayata geçireceğiz"

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle ilgili soru üzerine, 160 kilometre işletme hızına sahip elektrikli tren setinin üretiminin tamamlandığını, 225 kilometre işletme hızına sahip olacak setin prototipi üzerinde çalıştıklarını bildirerek, "2025 yılında inşallah hayata geçireceğiz." bilgisini paylaştı.

Gazipaşa-Anamur kara yolunun 402 kilometresinin tamamlandığını, 38 kilometrede çalışmaların sürdüğünü dile getiren Uraloğlu, Alacabel Tüneli'nin de 2025'te tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, " Antalya'ya öncelikle Eskişehir üzerinden sonra da Konya üzerinden yüksek hızlı tren getirmeyi planlıyoruz. Projesi bitmiş durumda." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Depremle ilgili yapıların iyileştirilmesi için ödenekler kullanıldı - Son Dakika


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