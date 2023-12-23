TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Celal Adan ve siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler için taziyelerini dile getirdi.

Genel Kurulda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9 ve 10. maddeleri kabul edildi.

Maddeler üzerinde söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, çalışanların, emeklilerin geçinemediğini söyledi.

Bütçenin "yamalı bohçaya" benzediğini ifade eden Kılıç, Kur Korumalı Mevduat dolayısıyla bütçede yeni bir delik oluşturulduğunu savundu.

İsraf ve yolsuzlukların bulunduğunu öne süren Kılıç, Türk lirasının değer kaybetmeye devam ettiğini dile getirdi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, partili cumhurbaşkanı sistemiyle ekonomik kriz dönemine girildiğini ileri sürdü.

Ekonomi üzerinde akıl, mantık ve bilimle izah edilemeyecek bir deney yapıldığını ileri süren Ergun, "İktidarın bu deneyinin faturasını vatandaş yoksullaşarak ödüyor." dedi.

Metin Ergun, millete refahı ve zenginliği değil yoksulluğu paylaşmanın vadedildiğini savunarak, "Başta iktidar mensupları olmak üzere herkesin şunu iyi anlaması gerekir: Enflasyon sadece parasal bir olgu değildir. Enflasyon, her zaman ve her yerde kötü yönetimin bir sonucudur. Vatandaşlarımızın ödediği onca acı bedele rağmen iktidarın halen gerçek bir enflasyonla mücadele politikası yoktur." diye konuştu.

"Hainlere karşı mücadelemiz bakidir"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Türkiye'nin teröristlerin ve onların destekçilerinin karşısında olduğunu ifade ederek, "Hainlere karşı mücadelemiz bakidir. Her hain, bir gün mutlaka hainliğin bedelini ödeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Halil Öztürk, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin güvenli ve huzurlu geleceği için mücadele ettiğini belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kobani davasında adil bir yargılamanın olmadığını" ileri sürdü. Beştaş, delil ve ifade taleplerinin kabul edilmediğini iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, bütçenin, vatandaşın mutluluğunu ve huzurunu hedeflemesi gerektiğini dile getirdi.

İktidarın vatandaşların umudunu aldığını söyleyen Gökçek, hazırlanan bütçenin insan odaklı olmadığını öne sürdü.

Ali Gökçek, gelir adaletinin her gün bozulduğunu, yüksek öğretimine devam eden gençlerin barınma ve geçim sıkıntısı yaşadığını iddia etti.

"Mevcut hükümet 54. hükümetin gerisinde"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, bütçe müzakerelerinde, hükümetin kıyaslamalarını 2002 verilerini dikkate alarak yaptığını belirtti.

Milli görüşünün ekonomi modelinin uygulandığı 54. Hükümet döneminde işsizlik oranının yüzde 6,8, şu anda yüzde 8,5 olduğunu aktaran Erbakan, şöyle devam etti:

"Kendinizi kriz dönemi olan 2002 yılındaki yüzde 10,5'luk işsizlikle kıyaslarsanız başarılı görünmeniz gayet normaldir. Ayrıca bugün yüzde 5,9 olan büyüme, 1996 yılında yüzde 7, 1997 yılında yüzde 7,5 seviyesindedir. Yani büyüme bakımından da mevcut hükümet, 54. hükümetin gerisindedir. Kişi başı milli gelirin 54. hükümetin icraatları sayesinde, 1996-1998 yılları arasında 2 senede yüzde 52 oranında artış gösterdiğini de hatırlamamız gerekmektedir."

Fatih Erbakan, 54. Hükümet döneminde dar gelirlinin alım gücünün arttığını, hiçbir hükümetin 54. Hükümetin başarılarını gösteremediğini belirterek, "Gerçekçi bir kıyaslama yapılmak isteniyorsa 54. hükümetin 11 ayda ortaya koyduğu başarılı ekonomi icraatlarıyla kıyaslama yapılmalıdır. 2002 yılının kriz verileriyle yapılacak kıyaslamaların yanıltıcı olacağı ortadadır." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Adan ve gruplardan şehitler için taziye

Meclis Başkanvekili Celal Adan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde 6 askerin şehit olmasıyla ilgili, "Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimize rahmet diliyoruz. En kısa zamanda bu şehadete öncülük yapanların bütün dünyada yok olduğu günleri Cenabıallah nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Üzüntümüz çok büyüktür. Vatan sağ olsun, şehitlikleri mübarek olsun. Bizim evimize ateş salanların da en kısa sürede yakılıp yok olacağı zamanı görmeyi iple çekiyoruz. Memleketimize, milletimize, ailelerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP olarak bu eylemi gerçekleştiren PKK'yı ve benzerlerini lanetlediklerini belirterek, "Ülkemize, şehitlerimizin ailelerine sabır, başsağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, dünkü haberden sonra bir başka acıyla sarsıldıklarını dile getirdi. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Şahin, "Bu topraklarda son terörist etkisiz hale getirilene kadar, terörün bataklığı kurutulana kadar terörle etkin mücadele devam edecektir. Biz de bu mücadelenin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Askerlerin ailelerine içtenlikle sabır, başsağlığı diliyorum. Bu olayların daha fazla yaşanmaması için daha çok konuşmamız gerektiğini ve bu ülkeye barışı, huzuru hakim kılmak için daha çok çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Dervişoğlu, "Bütün bu olaylara sebep olan kanlı terör örgütlerini lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu terör örgütleriyle vereceği mücadeleye sonuna kadar katkı sağlayacağımız hususunun da altını çizerek büyük milletimize tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin; kabirleri nur, ruhları şad olsun." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, dün yaşanan olayın devamında aynı acıyı hissettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Son terörist bertaraf edilene kadar terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Terörle de teröristle de bu teröristlere destek olanlarla da ister içeride ister dışarıda olsun, nerede olursa olsun sonuna kadar mücadelemizi hep birlikte vereceğiz. Başaramayacaklar, kazanamayacaklar. Kardeşliğimizi bozmaya çalışan bu hain terör örgütünü lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.