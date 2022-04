TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, "gençlerin yoksulluğuna dair yaşanan sorunların araştırılarak gerekli tedbirlerin belirlenmesi"ne ilişkin verdiği araştırma önergesi üzerinde konuşan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, bireyin temel ihtiyaçlarını asgari seviyede karşılayamaması ile ortaya çıkan yoksulluğun, toplum katmanları arasında gençleri de kıskacına aldığını ileri sürdü.

Her yaş grubunu farklı açılardan etkileyen yoksulluğun, geleceğin mimarları olarak görünen gençlerin geleceğine mal olduğunu savunan Kabukcuoğlu, "Türkiye istatistik kurumu verilerine göre, 15-24 yaş grubundaki gençlerimiz ülke nüfusunun yüzde 15,4'ünü oluşturmaktadır. Ülkemizde her iki gençten biri yoksulluk riskiyle karşı karşıyadır. Hükümet her ağzını açtığında gençlerden veya üniversiteye devam eden 8,5 milyon nüfustan bahsetmektedir. Gençlerimizin çokluğu gururumuzdur ama hangi gençlik? Her 3 gençten birisi iş arıyor. Üretken olması gereken gençler bu hükümetçe tüketici haline geldi." dedi.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç da genç yoksulluğunun nedenlerinin araştırılması ve buna çözüm üretmenin TBMM'nin temel görevlerinden birisi olduğunu söyledi.

Genç işsizlik ve yoksulluk oranının, ülkenin ekonomik eğitim, sosyal politikaları hakkında net bilgi verdiğini ifade eden Oruç, "Yapılan araştırmalar sonucuna göre genç erkek işsizler Türkiye'de yüzde 18,3, genç kadınlar yüzde 34 oranında bulunuyor. Yani 8,5 milyona tekabül ediyor bunlar. Bunun tabii ki bir yapısal mesele olduğunun farkındayız. Bu durum kapitalist sistemin yapısal sorunudur." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da Türkiye'de işsiz gençlerin iş aramayı bıraktığını, umudunu kestiğini ileri sürdü.

Gençlerin ne çalıştığını, ne okuduğunu ne de evde oturduğunu ifade eden Aydın, "Belli bir yaşa gelmiş gençler hala baba parası ile hayatını idame ettirmeye çalışıyor. İş bulmaya çıktığında kapılar yüzüne kapanıyor. Her tarafa dağa taşa üniversite yapıldı, yüksekokul yapıldı ancak mezun olan gençlere iş imkanı yaratılmadı. Atanamayan sağlıkçılar, polisler, teknisyenler, öğretmenler sıralamada arka arkaya gelmektedir. CHP'nin millet ittifakı iktidarında önceliği gençler olacak, gelecek olacak." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın ise Türkiye'nin geleceği için zorlu koşullarda dahi birlik ve beraberlik ile çalışmanın sürdürüldüğünü söyledi.

Dünya genelinde yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin gücüne inandıklarının altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Dünya bir ekonomik krizden geçiyor. Pandeminin getirmiş olduğu ekonomik sarsıntılar, Karadeniz'de süregelen savaş, küresel finans koşullarını da etkiledi. Günümüzde gelişmiş ülkeler dahil enflasyonla mücadele ederken, tüm bunlara rağmen Türkiye'yi kim 2021 yılında dünyanın en hızlı toparlanan ülkesi haline getirmeyi başardı? Biz bu inançla yola devam ediyor, gençlerimize sahip çıkmayı çok iyi biliyoruz. Gençlere yönelik en değerli ve en fazla yatırım AK Parti zamanında yapılmıştır ve yapılmaya devam ediyor. Biz onların mücadele ruhunu ve hayata katılımlarını her anlamda desteklerken, sizler onları ümitsizliğe sevk ediyorsunuz. Oluşturduğunuz olumsuz havayı da siyasi bir materyal olarak kullanıyorsunuz. Bir dayanağı olmayan gündem oluşturma ve siyasi skor elde etme kaygısı ile yaptığınız negatif söylemlerin gençlerimize ne kadar zarar verdiğinin farkında bile değilsiniz. Lütfen bu kötülüğü tertemiz pırıl, pırıl çocuklarımıza yapmayın. Kara bulutlarınızı gençlerimizin üzerinden çekin."

Görüşmelerin ardından İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin "Çocuk yoksulluğu", CHP'nin "Banka sandık emeklilerinin bayram ikramiyeleri" konusundaki önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.