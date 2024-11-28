TBMM Komisyonu, Sigortasız İşçi Çalıştırılmasına İlişkin Eleştirileri Değerlendirdi

Politika

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın İşgücü Uyum Programı kapsamında sigortasız işçi çalıştırıldığını belirtmesi üzerine, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'e dönerek "Türkiye Cumhuriyeti sigortasız işçi çalıştırmakla mücadele eden bir devlet. Bunu kabul edemeyiz. Anayasaya aykırı. 1 saat de çalışsa sigortasını yapmak zorundasın" dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Toplantıda, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

CHP'Lİ PALA: İŞ GÜCÜ UYUM PROGRAMI'NDA PROBLEM VAR

Toplantıda söz alan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İŞKUR tarafından yürütülen İş Gücü Uyum Programı'na değinerek, "Bu programda iki tane makro problem var. Bunu dile getirdik. Bu programa göre istihdam edilenler asgari ücretin altında istihdam ediliyorlar ve sigortasız olarak çalıştırılıyor. Bunu yapan da bizzat Çalışma Bakanlığı'nın kendisi" dedi.

Pala'nın eleştirileri üzerine İşgücü Uyum Programı ile ilgili bilgi veren İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, "Uzun vadede bir sigortadan bahsedemiyoruz. Genel Sağlık Sigortası'nı, meslek hastalığını karşılıyoruz. Aktif iş gücü programlarında sigorta karşılanmaz" dedi.

BİLGİN: BUNU KABUL EDEMEYİZ

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Vedat Bilgin, "Böyle bir şey olabilir mi? Bak bu söylediklerin anayasaya aykırı. 1 saat de çalışsa sigortasını yapmak zorundasın. Sigortasız işçi çalıştırmak; böyle bir şey içinde olabilir mi Çalışma Bakanlığı. Bu konuyu değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sigortasız işçi çalıştırmakla mücadele eden bir devlet. Bunu kabul edemeyiz. Bu siyasi bir mevzu değildir. Çağırıp soracağız, bunun hazırlığını yapın" diye konuştu.

Güneş ise programın çalışma programı olmadığını belirterek, "İşgücü katılımı için program. Genel Sağlık Sigortasını yapıyoruz" dedi. Komisyon Başkanı Bilgin de "Sen çalıştırıyor musun çalıştırmıyor musun? Bu anayasaya aykırı. 1 saat de olsa 1 gün de olsa sigorta yapmak zorundasın. Eğitim diye yazarak meseleyi sosyal devletin dışına çıkaramazsınız. Bunu kabul etmiyorum" dedi. Komisyon toplantısı, kanun maddesi üzerine görüşmelerle devam ediyor.