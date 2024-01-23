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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Özer, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti. Özer, Anadolu Ajansının uluslararası kamuoyuna haberlerin duyurulması konusunda önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı hatırlattı ve Anadolu Ajansının bu konuda kanıt niteliğinde belgeler üretmesini takdir etti.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
23.01.2024 - 14:33,
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özer, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Sidar Can Eren'in "Yoldaş" ve Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı fotoğraflarına oy veren Özer, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" karelerini tercih etti.

Anadolu Ajansının kamu nezdinde toplumun ve uluslararası kamuoyunun haberdar edilmesi noktasında çok önemli katkılarının olduğunu ifade eden Özer, çalışmalarını büyük bir mutlulukla takip ettiklerini söyledi.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Özer, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasını hatırlattı.

Özer, "Anadolu Ajansının, İsrail'in yaptığı soykırımla ilgili Uluslararası Adalet Divanında kanıt olarak kullanılabilecek belgeler üretmesi, Anadolu Ajansının sadece Türkiye nezdinde değil, uluslararası toplumda da ne kadar önemli bir fonksiyon icra ettiğini göstermektedir. Ben, bu sürece katkı veren Anadolu Ajansının tüm yetkililerini kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Gençlik, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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