TBMM'nin 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Politika

TBMM'nin 105. Yılı Kutlandı

Meclis Genel Kurulu'nda, grubu olmayan partilerin temsilcileri 23 Nisan'ı ve TBMM'yi anlattı.

23.04.2025 17:55
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Mecliste grubu bulunmayan partilerin temsilcileri, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Meclis Genel Kurulu özel oturumunda konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstiklal Savaşı'nın yürütülmesi ve başarıya ulaştırılmasının 23 Nisan 1920'de toplanan TBMM ile mümkün olduğunu belirtti.

Bu nedenle 23 Nisan'ın çok önemli tarihi bir gün olduğunu dile getiren Erbakan, Meclisin niçin ve nasıl kurulduğunu her yıl hatırlamakta fayda bulunduğunu söyledi. Erbakan, "Bunun için de en iyi yol, bu Meclisi kuran, toplantıya çağıran Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm Anadolu'ya göndermiş olduğu çağrı metnine bakmaktır." ifadesini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yapıcıoğlu, yeni, adil, bütün vatandaşların hak ve hukukunu güvence altına alan; milleti ve onun değerlerini esas alan; toplumu kucaklayıcı bir anayasa yapmanın yeni yüzyılın ilk parlamentosunun sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'nin açılışına işaret ederek, "Halkın, iktidarı bir sülaleden koparıp almasının ilk adımının üzerinden 105 yıl geçti. Parsel parsel paylaşılmış toprakları yurt yapmak için bu Meclisi kuran iradeyi, bu iradeyi güçlendiren halkımızı ve tüm emeği geçenleri, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygıyla anıyorum." diye konuştu.

"Çocukların eşit, sağlıklı ve güvenli koşullarda büyümesi bir lütuf değildir"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'daki depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'daki hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in görevine ve sevenlerine sağlıkla kavuşması temennisinde bulundu.

23 Nisan 1920'nin, milletin kaderine sahip çıktığı, bağımsızlık iradesini tarihe kazıdığı kutlu bir gün olduğunu ifade eden Aksakal, "O gün dualarla açılan bu Meclis, yalnızca bir yasama organı değil, tam bağımsızlık mücadelesinin karargahı, millet iradesinin yegane tecelligahı, aynı zamanda demokrasimizin de mabedi olmuştur." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu milletin, 105 yıl önce işgale, yokluğa, umutsuzluğa rağmen kendi geleceğini inşa etmeye karar verdiğini belirterek, "O yüzden 23 Nisan bir ruhtur, bir inançtır, bir duruştur, bir iradedir, tüm insanlığa çağrıdır." ifadesini kullandı.

Arıkan, 23 Nisan'ın bütün dünya çocuklarına armağan edildiğine işaret ederek, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Ukrayna'da, Afrika'da, Asya'da ve dünyanın birçok yerindeki mülteci kamplarında, savaşın ve yoksulluğun gölgesinde çocukların bayram sabahına uyanamadığını söyledi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, egemenliğin halka ait olmasının önemine değinerek, "Bu ülkede hangi çocuğu koruyabildiniz de onlar için bayram kutlaması yapıyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, 23 Nisan'ın bir milletin yeniden doğuşunun, yokluk içinde var olmasının simgesi olduğunu söyledi. Şahin, "Biz aynı toprağın, aynı tarihin, aynı türkülerde ağlayan, aynı bayrağın gölgesinde büyüyen bir milletin evlatlarıyız. Milli birlik ve kardeşliğimiz geçmişten bugüne taşıdığımız en kıymetli hazinemizdir. Dünya zor bir döneme doğru girerken bize düşen, aynı 105 yıl önce bu çatı altında olduğu gibi sımsıkı birbirimize sarılmak ve kardeşçe, barış içinde bu topraklarda yaşamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının Meclisi kurarken yalnızca bir kurumu değil, bir milletin direniş ruhunu inşa ettiğini dile getirdi. Rızvanoğlu, "23 Nisan'ın ruhuna yakışır bir biçimde hatırlamalıyız ki çocukların eşit, sağlıklı ve güvenli koşullarda büyümesi bir lütuf değildir. Bu, Meclisin ortak bir sorumluluğudur. 23 Nisan'ı sadece sembolik törenlerle değil, çocukların yaşam kalitesini artıracak adımlarla da taçlandırmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'nin 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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