Merkez Bankası Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Politika

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında milletvekilleri görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi, Karahan'a çeşitli sorular yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Merkez Bankası başkanlarının Cumhurbaşkanı kararnamesiyle atandığını, 2018 yılından itibaren 6. Merkez Bankası başkanın görevlendirildiğini söyledi. Türeli, "Yılda bir Merkez Bankası Başkanı değişmiş, gayriciddi bir yaklaşım. Bu kadar önemli bir kurumun sürekli başkan değiştirerek yönetilmesini anlamıyoruz. Bir önceki sunuşta Gaye Hanım vardı, bir sonraki sunuşta kim olacak?" ifadesini kullandı.

Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu temel krizin nedeninin 2021 yılında Merkez Bankasının faiz indirmesi olduğunu savunan Türeli, Türkiye'nin bu yanlış politika ile 5 yıl kaybettiğini ifade etti.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasını eleştiren Türeli, 2023 yılında Merkez Bankasının 818 milyar lira zarar ettiğini söyledi. Türeli, "Bundan önceki 5 yıla baktığımızda Merkez Bankası her yıl kar etmiştir, bu zarar nasıl karşılanacak? Kur Korumalı Mevduat, ekonomin kalbine oturtulmuş saatli bomba gibidir." diye konuştu.

"Fatura neden yoksullara kesiliyor?"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Fatih Karahan'ın şubat ayında "Enflasyonda bir numaralı risk, asgari ücret." ifadesini kullandığını belirterek, şunları söyledi:

"Yoksulluk sınırının 60 bin lira, açlık sınırın 20 bin lira olduğu Türkiye'de, asgari ücret 17 bin 2 lira, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Yaklaşık 4 milyon emeklinin kök aylığı 10 bin liranın altında, yani maaşları 10 bin liraya tamamlanıyor. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. İnsanlar enflasyon daha da artacak diye stok yapıyor. Bu şartlar altında gerçekten enflasyonun sebebi artan ücretler mi? Politik tercihlerinizin bunda payı olabilir mi? Fatura neden yoksullara kesiliyor?"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye'deki yüksek enflasyonun sadece para politikası maharetiyle düşmesini beklemenin haksızlık olduğunu söyledi. Özlale, "Siz ve selefiniz Gaye Hanım bir enkaz devraldınız. Siz geldiğiniz zaman enflasyon zaten çok yüksekti. Orada bir hata yaptınız, para politikasını daha önce sıkılaştırabilirdiniz. Daha önce sıkılaştırsaydınız bu kadar yüksek bir faize ulaşmak durumuna kalınmayacaktı. O yüzden sıkılaştırmada gecikme olduğunu düşünüyorum. Tarım, ticaret, maliye politikası, bankacılık piyasasındaki düzenlemelerle Rekabet Kurumu enflasyonu düşürme konusunda size yardım etmediği sürece, enflasyonu düşürsek bile bunun toplumsal maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, şu anda TL'nin değerli olduğunu herkesin yazıp çizdiğini söyledi. Temurci, "Türkiye'ye 10 milyon dolar getirip, TL'ye çevirip, 2-3 ay içerisinde elde edeceğiniz geliri tekrar dövize dönüştürüp çıkarsanız, olağanüstü getiri elde ediyorsunuz. Türkiye sıcak para cenneti haline dönmüş oluyor." diye konuştu. Temurci, bu konuda önlem alınmasını istedi.

"Gelir dağılımı adaletini sağlama yönünde katkı sağalayacak"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, iç ve dış ekonomik aktörler tarafından Türkiye ekonomisine, uygulanan programa güvenin arttığının açık olduğunu dile getirdi. Aksu, "Önümüzdeki günlerde vatandaşımızın tek beklentisi enflasyondaki gerilemeyi görmek. Bu inşallah önümüzdeki aydan itibaren hissedilecektir." dedi.

Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedeflerine de ulaşması gerektiğini söyleyen Aksu, bu anlamda yatırımı, istihdamı ve ihracatı artıma hedeflerinden taviz vermeden enflasyonu düşürme, cari açığı azaltma politikasını da kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini söyledi. Aksu, "Politikaların özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı destekleyecek şekilde yürütülmesi de son derece önemli. Enflasyonun düşmesi kuşkusuz gelir dağılımı adaletini sağlama yönünde önemli bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, son dönemde yaşanan enflasyona işaret ederek, bu enflasyonun finansal istikrarı ve ahlakı bozduğunu söyledi.

Türkiye'de cari açık sorunu olduğunu ifade eden Güneş, "En önemli problem Türkiye'de ikili para sisteminin olması; bu bizim en büyük dezavantajımız. Yabancılar bir dolar alıyorsa Türk vatandaşları onlardan daha fazla alıyor. En büyük problem, vatandaşların döviz cinsinden mevduat açmasının serbest bırakılması. Dövize ihtiyacımız olduğu dönemlerde bu bize sıkıntı oluşturuyor." şeklinde konuştu. Bu konuda başka bir çözüm yolu bulunması gerektiğine inandığını belirten Güneş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dalgalı kurdan vazgeçebiliriz, sabit kura da geçmeyiz. Sadece Türkiye'deki enflasyondan ABD'deki enflasyonu çıkardığınız zaman oluşan enflasyon oranında, sabit oranda, sabit aylarda döviz kurunu devlet belirleyebilir. Kimse de döviz yükselecek-alçalacak derdine düşmez. Enflasyon oranında artıyor diyebiliriz. Yine de bu sistem bizi garantiye alır mı? Tamamen garantiye almaz. Türk vatandaşlarının dövize yönelmesini önlemek adına dövize eşit bir Türk dijital parası çıkarabilir misiniz? Millet yatırımını buralara yapsın, döviz peşinde koşmasın, döviz almasın. Dolayısıyla da piyasaları onlar dalgalandırmasın. Ben bunu önemli görüyorum."