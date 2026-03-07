TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Birlik Vakfı Bursa Şubesi\'nin iftarında konuştu Açıklaması

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız 25 yıldır tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye'nin mücadelesini verdi, bunun hazırlığını yaptı. Bizler de onun yol arkadaşları olarak onun yükünü nasıl hafifletebiliriz bunun için gayret gösterdik." dedi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesince düzenlenen iftar programında konuşan Varank, Türkiye'nin etrafının bir ateş çemberi olduğunu belirtti.

"Kuzeyimizde, güneyimizde artık doğumuzda bir savaş dönemi yaşıyoruz." diyen Varank, şöyle konuştu:"

"Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail gayri hukuki bir şekilde coğrafyamızı bir zulüm coğrafyasına dönüştürmüş vaziyette. Böyle bir coğrafyada ayakta kalabilmek Türkiye'yi tam bağımsız, kendi kendine yetebilen, kendi çıkarları hatta temsil ettiği mazlum milletlerinin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu savunabilen bir ülke konumuna getirebilmek ve bunu devam ettirebilmek gerçekten kolay değil. Büyük bir mücadele vermeniz gerekiyor. Bu mücadeleyi bugün vermeniz önemli değil, bu mücadeleyi verirken buna hazırlık yapmanız gerekiyor. Biz inanıyor ve biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız 25 yıldır tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye'nin mücadelesini verdi, bunun hazırlığını yaptı. Bizler de onun yol arkadaşları olarak onun acaba yükünü nasıl hafifletebiliriz bunun için gayret gösterdik."

Mustafa Varank, dünyanın her tarafında gerek mazlum millet ve devletler gerekse de muhaliflerin bile Türkiye'yi takdir ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı katkıların ve şu anda uyguladığı siyasetin ne kadar doğru olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Varank, birlik ve beraberlikle, bayrağa, devlete hizmet, değerlere sahip çıkmak için gayret edilmesi durumunda Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği bir sorun, veremeyeceği bir mücadelenin olmadığını vurguladı.

"En önemli dayanaklarımızdan birisi genç kardeşlerimiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durulduğu zaman Türkiye Yüzyılı'na kavuşulabileceğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki sizler her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz bunu da kara kaşı kara gözü için değil bu anlayışla siyaset yaptığı, Türkiye'ye hizmet etme sevdasında olduğu için onun arkasında durdunuz. İnşallah bundan sonra da onun arkasında durursak inanıyoruz ki hayalini kurduğumuz, özellikle gençlerimizin inşa edeceği Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte kavuşabiliriz. Buna inanıyoruz buna inandığımız için de mücadelemize devam ediyoruz. Bu mücadelede en önemli dayanaklarımızdan birisi de genç kardeşlerimiz. Şu anda şuurlu, iş bilen kabiliyetleri yüksek, aynı zamanda vatan, millet, bayrak sevdası yüksek gençlerimiz geliyor."

Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Muhammed Yılmaz da ramazanı dolu dolu geçirdiklerini, geleneksel hale gelen iftar programıyla gönül dostlarını ağırladıklarını dile getirdi.

Programa, Vali Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kurum müdürleri, vakıf üyeleri ve gönüllüler ile davetliler katıldı.