TBMM Siber Güvenlik Kanunu'nu Görüşecek - Son Dakika
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Politika

TBMM Siber Güvenlik Kanunu'nu Görüşecek

TBMM, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni 25 Şubat'ta ele alacak ve önemli düzenlemeler getirecek.

23.02.2025 11:17
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TBMM Genel Kurulu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 25 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak.

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

İklim Kanunu Teklifi için komisyon süreci başlıyor

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'nin, Çevre Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

Bu teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak.

İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak; teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek.

İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak, ETS piyasasında ücretsiz tahsisatların dağılımına karar verecek. Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak.

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin Türk lirası, bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.

Florlu sera gazlarına ilişkin usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, florlu sera gazlarını kullanan, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek ve 3 aydan 6 aya kadar Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi verilmeyecek.

Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere 1 milyon Türk lirasından 10 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Komisyon gündemleri

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AFAD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu yetkilileri sunum yapacak. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de komisyona bilgi verecek.

Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonunda, Sermaye Piyasası Kurumu yetkilileri milletvekillerini bilgilendirecek.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra akademisyen Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ile yazılım şirketi HEVI AI sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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