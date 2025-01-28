TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika
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Politika

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zeka ile ilgili hukuki altyapının oluşturulması ve risklerin önlenmesi amacıyla toplandı. Komisyon, çalışma takvimi ve uzmanları belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirdi.

28.01.2025 17:19  Güncelleme: 17:20
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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, çalışma takvimi ve komisyona davet edilecek kamu kurum, kuruluş ve uzmanları belirlemek için toplandı.

Yapay zeka kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, çalışma takvimi ve komisyona davet edilecek kamu kurum, kuruluş ve uzmanların tespit edilmesi için AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Dönmez, yapay zekanın sadece teknolojik bir mesele olmadığını ve toplumun her kesimini etkilediğini belirterek, "Geliştirilen her politika önerisinin daha kapsayıcı, her çözümün daha sürdürülebilir olması için tüm paydaşlarımıza ihtiyacımız var. Bu teknoloji birlikte şekillendirdiğimiz ve insanlık yararına yönlendirdiğimiz sürece anlam kazanacaktır. Ülkemizde, yeni bir döneme kapı açacak ve küresel dünyada hayatımızın en önemli parçası haline gelecek Yapay Zeka Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önerimiz, bildiğiniz gibi Genel Kurul tarafından kabul edilmişti. Komisyona davet edilecek uzmanların belirlenmesine ilişkin bir gündemimiz vardı, bu zaman zarfı içerisinde milletvekillerimiz hazırlıklarını yaptılar. Önümüzde 4 ay gibi bir süre var. Bugün inşallah çalışma takvimini ve uzmanları belirlemek suretiyle önümüzde kalan süreyi en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz, bunları karara bağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika

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