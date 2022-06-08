TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı.

Kaya, tüm semavi dinlerde ve kadim kültürlerde yaşlılara büyük saygı ve hürmet olduğunu belirtti. Ünlü filozofu Platon'un da yaşlılığı "erdem" olarak gördüğünü ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Dünyanın yaşlılıkla ilgili fotoğrafına baktığımızda dünya nüfusunun hızla yaşlandığını görüyoruz. Bunda yaşam kalitesinin artması, sağlık hizmetlerinde yaşanan bilimsel gelişmeler, ülkelerin sağlığa ayırdığı bütçelerin artması, sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmesinin etkili olduğunu görüyoruz. Öte yandan dünyada ve ülkemizde doğurganlık ve ölüm oranı hızla azalmaktadır. Bir başka ifade ile dünya ve ülkemiz hızla yaşlanmaktadır.

2021 yılında dünya genelinde 65 yaş üzeri 764 milyonu bulan nüfusun 2050 yılında 1,5 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'de ise 65 yaş üstü nüfus artışı oranına baktığımızda 1935 yılında yüzde 3,9 olan 65 yaş üstü nüfusumuz 2021 yılı itibarıyla yüzde 9,5'u bulmuştur. Bir başka ifadeyle 8 milyon 65 yaşını aşmış insanımız vardır. Bu oranın 2080 yılında yüzde 25'i aşacağı tahmin edilmektedir."

Kaya, 65 yaş üstü 1,5 milyon kişinin ise tek başına yaşadığını belirtti. Üzerinde durulması gereken konularla ilgili kamu, özel sektör, STK'ler gibi kurum ve kuruluşların faaliyetlerini dinleyip imkanlar ölçüsünde mahallinde görülmesini, incelemesini gerçekleştireceklerini anlatan Kaya, "Ülkemizin değerleriyle asırları aşan hizmetleriyle kurum ve kuruluşlarımız olması en büyük avantajımız ve yine 2019 da gerçekleştirilen Yaşlılık Şurası 2030 sağlıklı yaşlanma eylem planı ve programı önemli avantajlarımız arasında bulunmaktadır." diye konuştu.

Yaşlıların toplumsal hayata katılımı, yaşlı hakları ile ilgili yasalar, yaşlılık ekonomisine yönelik çalışmalar, yaşlı dostu kentler gibi konuların önem arz ettiğini belirten Kaya, "TBMM'de ilk defa yaşlıların sorunları hakkında kapsamlı bir araştırma imkanı doğmuştur. Bugüne kadar yapılan hukuki düzenlemeler, hizmet sunma biçimleri, hizmet alanları, destek personel ihtiyacı gibi ülkemiz tecrübeleri ve dünya örneklerini inceleyip bir yol haritası çıkaracağız inşallah. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

"Değerli hizmetler vereceğine inanıyorum"

Kaya, daha sonra komisyon üyesi milletvekillerine söz verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, komisyonun kurulmasının hayırlı bir iş olduğunu, el değmemiş bir alanda değerli hizmetler vereceklerine inandıklarını kaydetti. Yaşlılara hangi kültürden, hangi dinden, mezhepten, etnik gruptan gelirse gelsin, hangi kültüre ait olursa olsun onun ortamında hizmet sağlamanın bu komisyonun birinci görevlerinden olduğunu düşündüğünü belirten İslam, komisyonun hayırlı olmasını diledi.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, yaşlılığın ülkenin önemli sorunlarından biri olduğuna işaret ederek çok sayıda insanın yaşlandıktan sonra sorunlar yaşadığını aktardı. Komisyonun çalışmalarının zaman içerisinde olumlu bir ivme kazanacağına inandığını belirten Peköz, ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, partilerinin bu komisyonun kurulmasını çok istediğini dile getirerek dünya ve Türkiye'de yaşlı nüfusun arttığına işaret etti. Türkiye'de yüzde 10'a yakın 65 yaş üstü kişi olduğunu anlatan Aycan, yaşlılığın biyolojik, sosyal, ruhsal yönleri de bulunan bir durum olduğunu söyledi. Aycan yaşlıların çok sorunu olduğunu, en önemli sorunun koordinasyon olduğunu bildirdi. Kurum ve kuruluşların bu alanda ayrı ayrı hizmet verdiğini belirten Aycan, bir koordinasyon sağlanırsa verilen hizmetlerin daha etkin hale getirilebileceğini kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, yaşlılara yönelik politikaları ciddiyetle gözden geçirmek ve ona göre bir strateji belirlemek gerektiğini dile getirerek herkesin yaşlı adayı olduğunu, komisyonda alınacak kararların kendilerini de ilgilendirdiğini söyledi. Polat, güzel kararlar alıp milletin lehine güzel sonuçlar alma temennisinde bulundu.

Daha sonra Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli ile Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlu Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete sunum yaptı.