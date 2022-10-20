TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Genel başkanların bütün yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Genel başkanların bütün yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı"

20.10.2022 15:19

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Genel başkanların bütün yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı" "(Altılı Masa) Daha çok masalar kurulur masalar dağılır"ÇANAKKALE Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili, "Siyasi parti...

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Genel başkanların bütün yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı"

"(Altılı Masa) Daha çok masalar kurulur masalar dağılır"

ÇANAKKALE Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili, "Siyasi parti genel başkanlarının yurt dışı gezileri tabii ki olmalı ama bütün bu yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. Af çağrısını yineleyen Sarıgül, "Anneler, babalar, çocuklar için affet Türkiye'm" dedi.

"Sahalarda sekiz tane Türk oyuncumuz olmalı, üç tane yabancı olmalı"

"Sahada sekiz tane yabancı, üç tane Türk oyuncu oynuyor" diyen Sarıgül, "Neden biliyor musunuz? Sahada sekiz tane yabancı, üç tane Türk oynuyor. Sekiz tane yabancının olması, üç tane Türk'ün olması, artık taraftarları futbolculara yabancılaştırıyor. Eskiden takımlarımızı rahatlıkla sayabilirdik. Ama şu anda taraftarlar kendi takımlarını saymıyorlar. Çünkü sahada sekiz tane yabancı var. O nedenle. Sekiz tane yabancı yerine sekiz tane Türk'ün oynamasını, üç tane yabancının oynamasını bütün spor kamuoyundan bekliyorum. Bütün spor kamuoyuna çağrım şudur; kaliteli yabancılar yok. Sekiz Türk oynasın, ama üç tane yabancı oynasın. O üç tane yabancı da son derece kaliteli olsun. Galatasaray'a gelen Hagi gibi, Fenerbahçe'ye gelen Alex gibi, Beşiktaş'a gelen Quaresma gibi önemli oyuncular olsun. Son iki yılda 280'in üzerinde yabancı oyuncu gelmiş gitmiş ve 800 milyon dolar parayı biz sokağa atmışız. O nedenle sahalarda sekiz tane Türk oyuncumuz olmalı, üç tane yabancı olmalı. Sahalarda ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. ve o sahalarda bizim çocuklarımız olmalı ki milli marşın ruhunu, milli marşın heyecanını kavrasınlar" dedi.

"Daha çok masalar kurulur, masalar dağılır"

'Altılı Masa' ile ilgili "Daha çok masalar kurulur, masalar dağılır" diyen Sarıgül, "Türkiye'de daha çok masalar kurulur masalar dağılır. Bu sistemde siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği mutlaka olmalıdır. Ama Türkiye iki masaya mahkum olmayacak kadar demokrasi deneyimi son derece büyük ülkedir. Seçim takvimi açıklanır, seçim takvimi olduktan sonra daha birçok siyasi parti arasında ittifaklar olur. Türkiye Değişim Partisi olarak anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez diyen bir siyasi partiyiz. Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye milletvekilliğini, seçim sistemini değiştirmek isteyen bir siyasi partiyiz. Belli ilkelerimiz ve prensiplerimiz doğrultusunda seçim yaklaştıkça Türkiye'de daha çok önemli ittifaklar kurulur. Toprağına bağlı olan, bayrağına bağlı olan, ulusal birlikten ayrılmayan, inançlarımıza saygı gösteren, Türkiye'deki evrensel hukuk kurallarını uygulayacak her zaman yeni yapılar ortaya çıkacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ve 'Altılı Masa'nın aday çıkarmamasıyla ilgili de açıklamada bulunan Sarıgül, "Ülkemizde daha çok babayiğitler var. Hiç merak etmeyin. Türkiye gerçekten iki ittifaka mahkum olmayacak kadar demokrasi deneyimi son derece büyük ve son derece deneyimli bir ülkedir. Seçimler yaklaştıkça daha birçok alternatifin ortaya çıkacağına inanıyorum. Siyasi parti genel başkanlarının yurt dışı gezileri tabii ki olmalı ama bütün bu yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı. Seçimler yaklaşırken herkesin daha dikkatli, daha hassas ve daha objektif olması lazım. Çünkü siyasi parti genel başkanları toplumu temsil ediyorlar. Siyasi parti genel başkanları ülkeyi temsil ediyorlar. Her attığımız adımdan, her verdiğimiz karardan bütün milletimizi düşünmekle bütün milletimizin sorumluluğunu aldığımız için son derece dikkatli, hassas olmamız gerekiyor" dedi.

Basın açıklaması sonrası Sarıgül, Çarşı Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
ABD Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması ABD Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması Kılıçdaroğlu: 'Amerika'da dünyanın bir numaralı üniversitesinde bilim ve teknolojiyi gördüm' Kılıçdaroğlu: 'Amerika'da dünyanın bir numaralı üniversitesinde bilim ve teknolojiyi gördüm'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Genel başkanların bütün yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:34 ABD'de F-35 savaş uçağı, piste iniş yaparken yere çakıldı! Olayla ilgili inceleme başlatıldı
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:50:19. #1.11#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Genel başkanların bütün yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement