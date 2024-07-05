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Politika

Terme Belediye Başkanı Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Terme Belediye Başkanı Ankara\'da ziyaretlerde bulundu

Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Kul, Terme'nin değişimine katkı verecek projeler için görüşme ve diyaloglara önem verdiklerini belirtti.

05.07.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
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Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Kul ziyaretleri ile ilgili olarak, "Terme'nin değişimine katkı verecek, ilçemizi ileriye taşıyacak projeler için bu tür görüşme ve diyaloglara önem veriyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve önceki dönem AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile bir araya geldi. Başkan Kul, görüşmeler kapsamında ilk olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'u makamında ziyaret ederek ilçe ile ilgili konuları görüştü. Mehmet Muş ile ilçede yapılması planlanan organize sanayi bölgesi (OSB), millet bahçesi, çevre yolu gibi önemli projelerle ilgili istişarede bulunan Başkan Şenol Kul, sonrasında TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile görüştü.

Başkan Şenol Kul, son olarak önceki dönem AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile buluştu. Başkan Şenol Kul, ziyaretleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemiz ile ilgili projelerin takibi ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bazı ziyaretler gerçekleştirdik. Bölge milletvekillerimiz, bakanlarımız ve bürokratlarımız ile her zaman diyalog halindeyiz. Sağ olsunlar, her zaman bizlere destek oluyorlar. Terme ve bölgemizdeki projelerin hızlandırılması konusunda gayret gösteriyorlar. Yerel yöneticiler olarak koordineli ve uyumlu çalışmanın ilçemize yatırım kazandırdığını biliyoruz. Her zaman istişare ve bilgi alışverişi ile projelerimize hayat veriyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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