Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için kritik günler! - Son Dakika

2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının çıkmasının ardından büyük tepki gösterilen HDP'li Semra Güzel için kritik günlere giriliyor. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Adalet-Anayasa Karma Komisyonu ise öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı fezlekeyi görüşecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Genel Kurulu'nda salı günü; 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek. Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Yine gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2 bin 500 liraya çıkartılacak. Genel Kurul'da ayrıca öğretmenliği kariyer haline getiren 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşülmesi de planlanıyor.

SEMRA GÜZEL HAKKINDAKİ 2 FEZLEKE MASADA

Pazartesi günü; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 42 milletvekilinin 'Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ele alınacak. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifle; bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu da perşembe günü toplanacak. Komisyon, Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliğiyle ilgili hazırlanan iki fezlekeyi görüşecek.