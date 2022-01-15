Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni ayrıntılar! KCK heyetine girip 1 dakikada vekil adayı olmuş - Son Dakika

2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın telefonunda yapılan incelemelerde, HDP'li vekil Semra Güzel'in birçok fotoğrafı bulundu. Tepki uyandıran kareler sonrasında Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi.

Güzel hakkında hazırlanan dosya TBMM Başkanlığına sunuldu ve oradan da Anayasa Adalet Karma Komisyonuna havale edildi. Meclis'e gelen dosyada savcılığın yaptığı soruşturmada ulaştığı belge ve bilgiler yer aldı. Karma Komisyon daha önce Güzel hakkında yine örgüt üyeliği suçlamasıyla gelen bir başka dosyayı da gündemine aldı. İki dosyadaki savcılık soruşturmalarında yer alan çarpıcı bilgi ve belgeler şöyle:

BİRÇOK FOTOĞRAFI DAHA VAR

Sabah'ın haberine göre son gelen dosyada Güzel'in çeşitli zamanlarda ve değişik terör örgütü PKK kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Bu fotoğraflar A4 kağıtlara basılmış ve altlarında ne zaman ve nerede çekildikleri yazılmış durumda. Kamuoyuna yansıyanlar dışında bazı kareler de dosyada bulunuyor.

"KCK HEYETİNE GİRDİ, 1 DAKİKADA MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINA ONAY VERİLDİ"

2017'de Diyarbakır'daki bir soruşturmada gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi. Gizli tanık, "Semra Güzel'in kod adı ....'dır. Bu kişi gelecek vadettiği için milletvekili olması önerildi. KCK heyetine girdi. 1 dakika içinde milletvekili adayı olmasına onay verildi" denildi.

BÜTÜN İLETİŞİM BİLGİLERİ DEFTERDE YER ALIYOR

Nisan 2017'de öldürülen terörist Volkan Bora'nın not defteri ele geçirildi. Bu defter günlük gibi; gayet muntazam yazılmış. Gün gün yapılan harcamalar, faaliyetler, eylemler, "şurayı bombaladık, şurayı bastık" gibi gün içindeki tüm terör faaliyetleri detaylı şekilde yazılmış. Bu not defterinde 5 kişinin cep telefon numarası yer alıyor. Numaralardan biri de Semra Güzel'e ait. Semra Güzel, Volkan Bora ile aynı dönemde Ermenice kod ismi kullanan başka bir terörist ile de yazışmış. Bu teröristin mektuplarında şiirler de bulunuyor. İki terörist ile yazışmaları uzun süre devam etmiş.

Dosyada, Semra Güzel'in hangi tarihlerde yurtdışına çıktığı da var. Örneğin, Duhok'a gidiş dönüş tarihleri bulunuyor. Yine 2014 yılında bir başka çıkış daha olmuş. Örgüt belgelerinin yanı sıra Güzel'in terör örgütünden kimlerle görüştüğünün telefon kayıtları da dosyada delil olarak sunuldu. Örneğin bir terörist ile 89 kez telefon görüşmesi yapmış.

İLAÇ TEDARİK EDEN SAĞLIK PERSONELLERİ SORUŞTURULUYOR

Kamuoyuna da yansıyan teröristlere ilaç sağlama olayının detayları de dosyada yer aldı. Bunu göre öldürülen teröristlerde ilaçlar bulundu. Bu ilaçların üzerindeki kare kodlardan nereden alındığının izi sürüldü. Önce ilacı satan eczaneye ulaşıldı. Buradan da reçeteyi yazan doktora.

Reçete Adıyaman'da bir aile hekimi tarafından yazılmıştı. Hekim, "Ben insanlara yardım olsun diye bazı ilaçları alıyorum. Bunlar o ilaçlardır" savunması yaptı. Bu olay ile ilgili 10 sağlık çalışanından biri ihraç edildi. Güzel olayının ortaya çıkmasından sonra sağlık çalışanları ile ilgili yeni bir soruşturma da açılabileceği belirtiliyor.