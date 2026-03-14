Terörsüz Türkiye Vurgusu

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ KARARLILIKLA YÜRÜTÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yaşar Turhan Anadolu Lisesi açılış töreninin ardından Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma törenine katıldı. Buradaki programın ardından Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına geçti. Programda konuşan Yılmaz, büyüyen ve istikrarlı bir Türkiye ekonomisinin inşa edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Dünyamızın zorlu bir dönemindeyiz. Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bir dönemdeyiz. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın dirayetli liderliğinde hedeflerimize yürümeye, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz. Bir taraftan bölgemizde sorunların diplomatik olarak çözülmesi, çatışmalardan, savaşlardan uzaklaşılması yönünde her türlü gayreti sarf ederken diğer taraftan iç cephemizi kuvvetlendirme, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirme anlamında da Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla yürütüyoruz. İnşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Ekonomide de tüm gücümüzle istikrarlı, büyüyen bir ekonomi inşa etmeye dönük çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'100 BİRİMLİK ARTIŞTA SADECE YÜZDE 25 YANSITILACAK'

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla akaryakıt fiyatlarında meydana gelecek fiyat artışlarına karşın önlem alındığını ifade eden Yılmaz, "Bir taraftan büyürken, bir taraftan vatandaşımızın derdi olan, dolayısıyla bizim de derdimiz olan enflasyon konusunda her türlü çabayı sarf ediyoruz. Maalesef şu son dönemde yaşananlar ekonomileri de olumsuz etkiliyor savaşlar. Hürmüz Boğazı'ndaki hadise akaryakıt, doğal gaz, gübre başta olmak üzere lojistik maliyetler başta olmak üzere ekonomiyi de olumsuz yönde etkiliyor, dünya ekonomisini. Biz buradaki maliyet vatandaşımıza en az yansısın diye tedbirler alıyoruz. Olayları, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Örneğin akaryakıtta son dönem bir karar aldık. 100 birimlik bir artış olduğunda yüzde 25'ini sadece vatandaşımıza yansıtıp, yüzde 75'ini devlet olarak, hükümet olarak biz üstlenelim dedik ve 'eşel mobil' dediğimiz sisteme geçmiş olduk. Akaryakıta pompa fiyatlarına daha az yansımış oldu bu gelişmeler. İnşallah geçici olur. İnşallah bu insani maliyetler, ekonomik ve çevresel maliyetler en alt düzeyde kalır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yönde her türlü çabayı sarf ediyoruz" diye konuştu.

'BİNGÖL SON 23 YILDA BÜYÜK BİR MESAFE KAYDETTİ'

İllerin potansiyelini harekete geçirecek çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir taraftan ülkemizi kalkındırırken diğer taraftan bölgesel dengesizlikleri gidermeye gayret ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine sadece metropollerle, sadece büyük şehirlerle ulaşamayız. Her bir ilimizin, 81 vilayetimizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçirerek ulaşabiliriz. Bu şuurla hareket ediyoruz. 'Top Yekun Kalkınma' şuuruyla hareket ediyoruz. İnşallah Bingöl'ümüzün de bu anlamda potansiyelini en üst düzeyde kullanıp hedeflerimize Türkiye'nin kalkınmasına Bingöl'ün de daha fazla katkı sunduğu günlere yürüyoruz. Bingöl son 23 yılda büyük bir mesafe kaydetti. Kim ne derse desin. Halep oradaysa arşın burada. Altyapısıyla, üst yapısıyla, yollarıyla üniversitesiyle, eğitim, sağlık tesisleriyle büyük bir dönüşüm yaşadı. Adeta AK Parti döneminde Bingöl Cumhur İttifakı ile birlikte tabii yeniden inşa edildi. Şu anda da eksiklerimizi tamamlıyoruz. 500 yataklı hastanemiz bu sene Allah'ın izniyle tamamlanacak. Sağlıkta yeni bir kampüsümüz oluşacak. Yanındaki 250 yataklı hastane ile birlikte 750 yatak kapasiteli büyük bir kampüs oluşacak. Bingöl halkı artık başka illerde çok daha az sevk ihtiyacı duymuş olacak. Sağlık hizmetlerimizin kalitesi başka bir seviyeye gelmiş olacak. Yine içme suyu ciddi bir problemdi. Çok şükür büyük bir projeyle belediyemiz, devlet su işlerimiz içme suyundaki isale hattımızı bitirdik. İlave su getirmiş olduk. İçme suyunda da bu yazın inşallah sorun yaşamamayı ümit ediyoruz. Yollarımızı devam ediyoruz. Doğu, batı, kuzey, güney ekseninde havalimanımızı yeniliyoruz. Yeni bir ihale yapılacak ve havalimanımız yenilenecek. Kamu yatırımlarında çok şükür hem devletimiz hem de Serdar Bey gibi hayırseverlerimizin katkısıyla mesafeler alıyoruz."

'BİNGÖL'DE BÜYÜK BİR DEMİR CEVHERİ BULUNDU'

Bingöl'de bulunan ve en az 500 milyon dolar yatırımla ortaya çıkarılacak demir rezerviyle Türkiye'nin demir ithalatının önemli ölçüde azalacağını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Ama şunu unutmamamız lazım. Bir ilin, bir bölgenin kalkınması sadece kamu yatırımıyla, sadece devletin yaptıklarıyla olmaz. Özel sektörün gelişmesi çok önemli. Özel yatırımların artması çok önemli. Bu anlamda da huzur, güven ortamında inşallah önümüzdeki dönem özel sektör yatırımlarının da çok daha geliştiğini göreceğiz. SÜTAŞ çok büyük bir yatırım oldu. Bin kişiye yakın bir istihdam var. Binlerce köylümüzden yem bitkisi, süt alınıyor. Diğer taraftan Bingöl'de büyük bir demir cevheri bulundu biliyorsunuz. Erdemir-Oyak buraya 500 milyon dolar en az bir yatırım yapacak. Bu Türkiye'nin de demir ithalatını azaltacak çok stratejik bir proje. İnşallah bunun da hayata geçtiğini göreceğiz. Organize sanayimiz doldu. Şimdi genişletiyoruz. Küçük sanayide Türkiye'nin en büyük küçük sanayilerinden birini Bingöl'e inşa ettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız, sosyal konut çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemiz, yerel yönetimlerimiz güzel hizmetlerini sürdürüyorlar. Biz başkaları gibi laf üstüne laf koyan bir parti, bir hareket değiliz. Taş üstüne taş koyuyoruz. Buna da tüm gücümüzle devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun bölgemizin, dünyanın şartları ne olursa olsun Bingöl'ümüzü Türkiye Yüzyılı'nda yükselen illerden yapmaya kararlıyız diyorum."

ERDOĞAN: ÜLKEMİZ, ÇOK DAHA GÜÇLÜ YARINLARA YÜRÜSÜN

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Bugün Bingöl'de bu açılışlar vesilesiyle sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Ramazan ayının bereketi inşallah ömürlerimizin bereketi olsun. İnşallah ülkemiz, bu ateş çemberine dönmüş bölgede bir istikrar adası olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha güçlü yarınlara yürüsün. Bu güzel sofrada hepinizin hem Kadir Gecesi'ne hayırlısıyla erişmek için hem bayrama hayırlısıyla erişmek için dualarda buluşmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,