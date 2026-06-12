Terörsüz Türkiye vurgusu: 'Bir daha yanlış yapılırsa bedeli büyük olur' - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye vurgusu: 'Bir daha yanlış yapılırsa bedeli büyük olur'

12.06.2026 20:31
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde herkesin dikkatli olması gerektiğini belirterek, hataların tekrarlanması halinde büyük bedeller ödeneceğini ve masaya oturma şansının kalmayacağını ifade etti. Ayrıca Şırnak'ta şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına okuma salonu açıldı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Bu süreci herkesin iyi değerlendirmesi lazım. Bir daha altında kalırsak çok büyük bedeli olacağını, bir daha yanlış yapılırsa kolay kolay hiç kimsenin bir daha masaya oturamayacağını, bölgeye tekrar eski günlerde olduğu gibi kötü tabloların hakim olacağını hatırlatmak isterim" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Yeşeren Gençlik Derneği tarafından merkeze bağlı Kumçatı beldesindeki Vali Aydın Arslan İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan ve 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği okuma salonunun açılışı yapıldı. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Birol Ekici, Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan ile protokol üyeleri katıldı.

'BU İLİN HİÇBİR YERİ TERÖR YATAĞI OLMAZ'

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Turan, "Bakınız yıllarca içimizi acıtan bir tanımlama oldu. Tüm haberlerde duyduğumuz, siyasal metinlerde okuduğumuz bir tanımlama oldu. 'Terör bölgesi', 'terör yatağı' dediler. Ben isyan ediyorum bir Çanakkale evladı olarak. Bu ilin hiçbir yeri terör yatağı olmaz, olmamalıdır. Bu ilin hiçbir bölgesi, kenti, köyü terörün yatağı olmaz, olmamalıdır. Adını verdiğimiz şehidimizi düşünün. 20'li yaşlarda, tebessümüyle andığımız, kendi sazıyla türkü söyleyen, ülkesinin bir köşesine gidip anne babasını bırakıp gençlere eğitim için emek veren bir kardeşimizi, öğretmenimizi genç yaşta şehit etmenin, öldürmenin bir topluma, bir millete hangi faydası olabilir? Genç bir öğretmeni katletmenin hangi anlayışa, siyasal etiğe, terör kültürüne, ülke anlayışına faydası olabilir? Biz o şehitlerimizi verdik. 40 yıl geçti. Ama artık yapmamak, kavga etmemek, barışmak, geçmişle hesaplaşmak istiyoruz. Kimin hatası varsa, kim yanlış yapmışsa, kim o genç şehitlerimize sebep olmuşsa hatasıyla yüzleşsin, bir daha bu hataları yapmamak üzere masada olsun ve bir daha kavga olmasın istiyoruz. Kolay değil. Her şeyin farkındayız. Her ailemiz zarar gördü, ekonomik olarak gördü. Şehit vererek gördü. Dağa kaçırılarak gördü. Herkes zarar gördü" dedi.

'SABREDECEĞİZ, İDARE EDECEĞİZ'

Turan, devlet güvenliğinden taviz verilmeyeceğini belirterek, "Sabredeceğiz, idare edeceğiz. Ama kararlılıkla, mutlaka bu gençlere terörsüz bir ülke bırakma ısrarıyla yolumuza devam edeceğiz. Ama gözümüz kör değil. Herkesin ne yaptığını bilen insanlarız. Bu süreci herkesin iyi değerlendirmesi lazım. Bir daha altında kalırsak çok büyük bedeli olacağını, bir daha yanlış yapılırsa kolay kolay hiç kimsenin bir daha masaya oturamayacağını, bölgeye tekrar eski günlerde olduğu gibi kötü tabloların hakim olacağını hatırlatmak isterim. Kuzeyimize, güneyimize bakın, savaş var. Bu kadar kargaşanın içerisinde hala kardeşliğini pekiştirmeye çalışan, hala bayrağın altında gururla yaşamaya çalışan 86 milyon eşit insanlarız, kardeşleriz. Fikrimiz, zikrimiz, mezhebimiz, dinimiz, memleketimiz farklı olabilir ama yeri geldiğinde aynı çorbaya kaşık sallayan insanlarız. Aynı bayrak altında gururla duran insanlarız. O yüzden altını çizmek istiyorum ki bu tarz etkinlikleri artıracağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Turan, "İnşallah bu ülkenin 5, 10, 20 sene sonrasında asla terörün, kavganın, kanın, gözyaşının değil, kitabın, ilmin, irfanın, çalışmanın, başarının, gençlerin huzurunun, mutluluğun olduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Biz yolumuzda kararlılıkla devam etmeye, ısrarlı devam edeceğiz. Bakınız; biz bu işleri yaparken dünyanın başka taraflarında batılı ülkelerde o ülkenin çocukları mühendis, doktor, sanatçı oldu. Ama aynı ülkenin yöneticileri bizim ülkemizde bizi sevmeyen, ülkeyi sevmeyen, terörle çalışan insanlara para, silah, tank, top verdi. Onların evlatlarına mühendis olmak, doktor olmak düştü. Bize şehit ve gazi olmak düştü. O yüzden diyoruz; başka amaçların aparatı, oyuncağı olmak yerine bu ülkenin vatandaşı olarak gururla yaşamaya devam edeceğiz. Biz bu güzel şehrin de terörle değil, başarıyla ve yatırımla anılmasını ümit ediyoruz. Bizler elimizden geldiğince bu yürüyüşe destek olacağız" dedi.

'76 KÜTÜPHANE VE OKUMA SALONU AÇTIK'

Şırnak Valisi Birol Ekici de kentte 177 bin öğrencinin bulunduğunu belirterek, okuma salonlarının öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayacağını söyledi.

Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan ise "Gabar Dağları denilince şehit haberleri gelirdi. Ama bugün Rabb'ime hamdolsun, önce şehitlerimizin sayesinde, sonra Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve güvenlik güçlerimizin mücadelesiyle artık dağlarımızda şehit haberleri değil, petrol fışkırıyor. Bugün de burada devletimizin desteğiyle, derneğimizin ev sahipliğinde okulumuzda şehidimizin ismini verdiğimiz bir okuma salonunu açacağız. Şehit Aybüke Yalçın'ı tebessümüyle, güler yüzüyle, müzik notalarıyla tanımlıyoruz. Şehit olmadan önce, 'Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim vatanımızdır' demişti. Bu sözü hepimizin hafızasında kaldı. Ama onun gülüşünü, tebessümünü, idealist bir öğretmen oluşunu ve çocuklarımızı bu coğrafyada sevgiyle yetiştirdiğini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağızö diye konuştu.

İl Müftü Vekili Abdullah Şanlı'nın duasının ardından okuma salonunun açılışı yapıldı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Turan, öğrencilerle sohbet etti.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

Aybüke Yalçın, Bülent Turan, Sivil Toplum, Politika, Türkiye, Şırnak, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye vurgusu: 'Bir daha yanlış yapılırsa bedeli büyük olur' - Son Dakika

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