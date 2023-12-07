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TikTok Türkiye Sözcüsü TBMM'de sunum yaptı: Olaylara müdahale etmekte geç kalabiliyoruz - Son Dakika
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TikTok Türkiye Sözcüsü TBMM'de sunum yaptı: Olaylara müdahale etmekte geç kalabiliyoruz

Son dönemlerde sosyal medya platformu TikTok'ta art arda rezil görüntüler paylaşılırken TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na katıldı. Gelen, ''Bazen olaylara müdahale etmekte beklenilen hızı karşılayamayabiliyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki amacımız; her zaman topluluğumuzun TikTok'ta güvenli bir deneyim yaşamasını sağlamasıdır'' dedi.

07.12.2023 - 14:20,
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Son zamanlarda birçok rezil görüntünün paylaşıldığı TikTok'un Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Gelen bazen olaylara müdahale etmekte beklenilen hızı karşılayamadıklarını itiraf etti.

TBMM, TİKTOK'TAKİ REZALETLERE YÖNELİK HAZIRLIK İÇERİSİNDE

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarıyla ilgili tartışmaları görüşmek üzere Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman, "Bir şehrin meydanında nasıl ki bir kadının soyunması ve o insana etrafındakilerin para bağışlaması, hayatın olağan akışına ters ise dijitalde de terstir. Burada muhakkak daha fazla dikkatli, daha fazla sorumluluk içinde davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sadece TikTok için geçerli bir uyarı değildir. Bizim için özgürlükler önemlidir ama ailemiz daha da önemlidir, çocuklarımızın geleceği çok daha önemlidir. Burada özellikle çocuk yaşta dijital ağ sağlayıcılarının birtakım çocuklara yönelik uygulamalar yapması asla kabul edilemez. Muhakkak yaş filtresinin sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bu konularla ilgili TBMM'de birtakım hazırlıkların olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

TikTok Türkiye Sözcüsü, TBMM Dijital Mecralar Komisyon'unda

TİKTOK SÖZCÜSÜ: TÜRKİYE'DE 10 MİLYONA VARAN KULLANICIMIZ VAR

Yaman'ın konuşması ardından TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen komisyona sunum yaptı. Sözcü Gelen, dünya genelinde her ay 1 milyardan fazla insan TikTok'a öğrenmeye, keşfetmeye, eğlenmeye ve keyifli vakit geçirmeye geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Türkiye'de ise bu rakam, 10 milyonlara varan kullanıcıya tekabül ediyor. Platform olarak TikTok topluluğunu güvende tutmanın sorumluluğu, bizim için en önemli konuların başında gelmektedir.

TikTok Türkiye Sözcüsü, TBMM Dijital Mecralar Komisyon'unda

GÜNÜN HER SAATİ SIKI DENETİM YAPILIYOR

Türkiye de dahil olmak üzere, dünya çapında 40 binden fazla personel platformun güvenliği için çalışmaktadır. Bu rakamın içinde pek tabii moderasyon ekipleri bulunmaktadır. İçerikleri denetleyen moderatörlerimiz bu içeriklerin, topluluk kurallarımızda belirlediğimiz yüksek standartları karşıladığından emin olmak için günün her saatinde sıkı bir denetim yapmaktadır. Topluluk kurallarımızı ihlal eden her türlü içeriği, mümkün olan en kısa sürede kaldıracak sistem ve süreçlere sahip olduğumuzdan emin olmak için yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz.

"MÜDAHALE ETMEKTE GEÇ KALABİLİYORUZ"

Her gün, hatta her dakika milyarlarca içerik üretiliyor. Teknoloji ve moderasyon ekiplerimiz, çoğu zaman bu yüksek kullanımı doğru bir şekilde ele alıyor. Ancak gerçek şu ki bazen aşırı moderasyon yapabiliyoruz ya da olaylara müdahale etmekte beklenilen hızı karşılayamayabiliyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki amacımız; her zaman topluluğumuzun TikTok'a geldiğinde güvenli, olumlu ve eğlenceli bir deneyim yaşamasını sağlamak olmuştur; hem gençler hem de aileler için. Bunu yaparken de ülkemizin kanunlarına, yönetmeliklerine ve beklentilerine uyum sağlamanın yanı sıra toplumsal hassasiyetleri de göz önünde bulundurmaya azami özen gösteriyoruz."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor. Kameraya arkasına dönüp yatan ve ara sıra gaz çıkaran genç bir kadını anlık 1200 kişinin izlemesi ve yayın boyunca hediyeler atılması büyük tepki çekmişti. "Laz Kızı" kullanıcı ismini kullanan bir kadın ise göğüslerini açmış, "Donsuz Kelly" lakaplı bir başka kadın da benzer yayınlar açmıştı. Bu içerikler vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: derhal kapatılmalı tik tok ve instegram eskiden bu pislik şeyler yokken daha mutluyduk Yanıtla 5 1

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok Türkiye Sözcüsü TBMM'de sunum yaptı: Olaylara müdahale etmekte geç kalabiliyoruz - Son Dakika
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