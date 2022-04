TİP Genel Başkanı Baş: "Asgari ücret her ay yeniden belirlenmelidir" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, artan enflasyon karşısında asgari ücretin her ay yeniden belirlenmesini istedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ikiye bölündüğünü, bir tarafta tek maaş ile meyveyi, sebzeyi teker teker almak zorunda kalanların, markete, pazara gidemeyenlerin, diğer tarafta bazen 4-5 maaş alanların yer aldığını savundu.

Asgari ücretle yaşanamaz hale gelindiğini ileri süren Baş, "İktidarın büyük bir marifet gibi sunduğu asgari ücret artışının hiçbir işe yaramadığı görüldü. Artık asgari ücretle yaşanamaz hale gelindiği açıktır. Yapılması gereken, hedef enflasyonun aşıldığı her an, asgari ücretin yeniden belirlenmesi olacaktır. Hemen asgari ücrete en az yüzde 23 zam yapılması gerekiyor. Asgari ücret artan enflasyona karşı her ay yeniden belirlenmelidir." diye konuştu.

Baş, asgari ücretle çalışan bir kişinin, günün 12, 14, bazen 16 saatini çalışarak geçirdiğini, gittiği pazar tezgahına, market raflarına uzaktan bakmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Bazı patronların ekonomik krize rağmen her geçen yıl zenginleşmeye devam ettiğini ifade eden Baş, "Niye bu krizin faturasını sadece memleketin emekçileri, yoksulları, emeklileri, işsizleri ödemek zorunda kalıyor? Biraz da patronlar ödesinler faturayı." dedi.