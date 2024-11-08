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Politika

TOKİ Konutları Başarı Hikayesi

CHP'li Gürsel Erol, TOKİ konutlarının depreme dayanıklılığını övdü, başarı hikayesini vurguladı.

08.11.2024 17:23
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u överek, "2023 depreminde gördük ki nüfus yoğunluğunun dağıtılması çok doğru kararmış. TOKİ konutlarının yapımıyla ilgili bir başarı hikayesi var" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Bakan Kurum'a TOKİ konutlarının depreme dayanıklılığı ve peyzaj çalışmaları nedeniyle övgüde bulundu. Erol, zaman geçtikçe Bakan Kurum'un TOKİ konutlarında yaptığı çalışmaları daha iyi anladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zaman geçtikçe gördük ki doğru işler yapılmış ve bir başarı hikayesi oluşmuş. 2020 yılında TOKİ konutları şehrin çevresinde zeminin sağlam olduğu yerlerde tercih edilmişti. 'Şehri kırsala neden dağıttınız. Merkezde yapsaydınız' diye bir soru önergesinde bulunmuştuk. 2023 depreminde gördük ki nüfus yoğunluğunun dağıtılması çok doğru kararmış. TOKİ konutlarının yapımıyla ilgili bir başarı hikayesi var. Şu an yaklaşık 30 bin konut teslim edildi. Hemşehrilerimiz bu konutlarda oturuyorlar. Çevre düzenlemesinden de son derece memnunlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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