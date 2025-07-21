Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Özgür Özel'e Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç\'ten Özgür Özel\'e Sert Tepki
21.07.2025 17:45  Güncelleme: 17:50
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz Cumartesi günü Trabzon'da düzenlediği mitingdeki açıklamalarına yanıt vererek, kendisinden özür dilemeye davet etti. Genç, Özel'in kendisi hakkında sarf ettiği sözleri yalanlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni itibarsızlaştırmaya yönelik çirkin bir açıklama yaptığını öne sürdü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz Cumartesi günü Trabzon'da düzenlediği mitingde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Başkan Genç, düzenlediği basın toplantısında Özel'i şahsına yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle Trabzon halkından ve şahsından özür dilemeye davet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon'da düzenlediği mitingde kendisi hakkında sarf ettiği sözlere yanıt verdi. Basun toplantısı düzenleyen Başkan Genç, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçildik, seçildikten sonra da bütün vatandaşlarımıza hizmet etmenin gayretinde olduk. Siyasi konulara belediye başkanı olarak mümkün olduğunca girmemeye hem belediye başkanlığımızda hem de yönettiğimiz mecliste gayret ediyoruz. İşimiz derdimiz, bizi seçsin seçmesin bütün vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Bu anlayışla çalışıyoruz. Bu anlayışın halkımız tarafından benimsendiğini memnuniyetle görüyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu gerek şahsımı, gerek yönettiğim belediyemi muhatap alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in açıklamaları nedeniyle hem cevap hakkımızı kullanmak hem de vatandaşlarımızı ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın toplantısı yapmayı zaruri gördük" diye konuştu.

"Külliyen yalan"

Başkan Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Bir kısım belediyelerden ihale alan içerisinde AK Parti, CHP'li ve diğer belediyelerin de bulunduğu İBB soruşturmasında da gündem olan bir kişinin aldığı ihalelerle ilgili olarak yüzde 77 AK Parti, yüzde 23 CHP ama yüzde 23 cezaevinde yüzde 77'nin keyfi yerinde. Bunlardan bir tanesi de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç. Buradan Trabzon'un seçtiği kimseyi yuhalamayın. O tekel bir tek kayyımcı çırağı Adil'de kalsın. Buradan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyorum. Ahmet Başkan, senin yaptığın ihaleyle, gözaltına alınan tutuklananların arasında fark varsa açıkla. Belediye başkanımız, il başkanımız ve avukatlarımız burada. Sorgu tutanakları ortada. Ben demiyorum ki Trabzon Büyükşehir'e sabah 4'te operasyon yapın. Ben diyorum ki bir suç varsa herkese uygulansın. Bir iftiracı üzerinden onunla geçmişte ihale yapmış AK Partililer, gelmiş Zeydan Karalar paralarını ödemiş. Bir daha ihale yapmamış. 11 yıl sonra alıp içeriye atıyorsunuz. Trabzon Büyükşehir cayır cayır çalışmış, dokunmuyorsunuz" ifadelerini hatırlatarak, "Bu külliyen yalan bir ifade. Bir defa bizim dönemimizde de önceki başkanımız Murat Zorluoğlu döneminde de böyle bir ihale yapılmamıştır. Bahsi geçen firma 2015 ile 2020 arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden diğer belediyelerden aldığı gibi araç kiralama ve personel taşımak işini almış, 2020 yılında işi bitmiş ve ondan sonra bu firma ile çalışılmamış. 31 Mayıs 2020 tarihinden sonra bu firma ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde bir sözleşme imzalamamış, açık ihalelerde en uygun teklifi veren başka firmalarla sözleşme yapmıştır. Bu külliyen yalan beyandır" dedi.

"İtibarsızlaştırmaya dönük çok çirkin ve yakışıksız açıklamadır"

Özgür Özel'in açıklamalarını Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni itibarsızlaştırmaya dönük çok çirkin ve yakışıksız açıklama olarak değerlendiren Başkan Genç, "Tamamen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni itibarsızlaştırmaya dönük çok çirkin ve yakışıksız açıklamadır. Koskoca ana muhalefet partisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin genel başkanının düştüğü duruma bakın. Bunu siyaset adına söylüyorum, ana muhalefet çok kıymetli partidir, demokrasinin içerisinde en önemli partidir; düştüğü duruma bakın. Gelirsiniz, sorarsınız, yazarsınız, belge verir size çıkarsınız eleştirecekseniz eleştirirsiniz. Kaldı ki İBB'deki soruşturmada neden İBB'den ihale alındığı veya başka AK Partili veya CHP'li belediyelerden ihale alındığı sorulmuyor. Suça konu başka ilişkiden dolayı o soruşturma sürdürülüyor. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Bu vesile ile Özgür beyi özre de davet ediyorum. Trabzon'dan, Ahmet Metin Genç'ten, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni böyle itham altına alamazsınız. Özür dilemeye davet ediyorum. Esefle kınadığımı ifade ediyorum. Hem ceza hem hukuki manada şahsen ve kurumsal olarak bu konuda adım atacağız. Avukat arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdim. Özür dilemek bir erdemdir. Özür dileriz derse ben o erdemi saygıyla karşılar kabul ederim ve herhangi bir hukuki şeyimiz varsa bile vazgeçeriz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Özgür Özel'e Sert Tepki - Son Dakika

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