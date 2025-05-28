Trafik Cezaları Artıyor - Son Dakika
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Politika

Trafik Cezaları Artıyor

28.05.2025 20:50
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TBMM Adalet Komisyonu, trafik güvenliği için ceza artışını içeren kanun teklifini görüştü.

TBMM Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklif üzerinde söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, kanun teklifinin trafik güvenliğini öncelediğini belirtti.

Kırmızı ışık ihlali yapanlara, plakasız araç kullananlara, "dur" ikazına uymayanlara verilen idari para cezalarının yükseltileceğini aktaran Gözgeç, trafik kurallarına uymayanlara yönelik cezaların artırılmasının caydırıcılığı sağlayacağını ifade etti.

Drift ve makas atan sürücülerin tehlike oluşturduğunun altını çizen Gözgeç, "Hız sınırlarının ihlalinde kademeli cezaların verilmesi hakkaniyetlidir. Hiçbir canımızı trafik kazalarında kaybetmek istemiyoruz. Cezaların caydırıcılığının yanında toplumda trafikle ilgili bilincin ve duyarlılığın artırılması önemlidir." şeklinde konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karayolları Trafik Kanunu'nun trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla hazırlandığını belirtti.

Teklifteki bazı düzenlemeleri eleştiren Bülbül, para cezalarının adil belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Süleyman Bülbül, "Takograf ve taksimetre kullanmayanlara verilecek para cezaları adil değil. Para cezalarının hangi kriterlere göre belirlendiği açıklanmalıdır. Cezaların belirlenmesindeki kriterler nedir?" dedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, vatandaşların infaza yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Kurban Bayramı'ndan önce yasalaşmasını beklediğini söyledi.

Teklifle, devlete kaynak aranmaya çalışıldığını ileri süren Ayan, cezaların artırılmasıyla trafik kazalarındaki can kayıplarına çözüm bulunamayacağını savundu.

"Cezaların artırılması tek başına çözüm değildir"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, trafik kazalarıyla ilgili kaygı verici istatistiklerin bulunduğunu belirtti.

Teklifle, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara ağır cezaların getirileceğine işaret eden Öztürk, düzenlemelerden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Vatandaşların hayatını etkileyen eylemlerle etkin mücadele edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, teklifin trafik güvenliğini artıracağını dile getirdi.

Teklifin gelecekte yaşanabilecek sorunların da önüne geçeceğini kaydeden Öztürk, "Düzenlemeye, 'Psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri muayenesinden geçemeyenlerin ticari olarak tescil edilmiş motorlu araçları sürmesi yasaktır' ifadesinin eklenmesini teklif ediyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin aceleyle yasalaştırılmak istendiğini, vatandaşlar tarafından trafik cezalarının kaynak arayışı olarak algılandığını öne sürdü.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, teklifle, idari para cezalarının artırıldığını ifade etti.

Trafik cezalarının hazine için kaynak haline geldiğini iddia eden Şahin, şunları kaydetti:

"Herkesin devletin kurumlarına güvenmesi gerekiyor. Teklifte bazı fiiller için öngörülen idari para cezalarının önemli ölçüde artırıldığını görüyoruz. Teklif, ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olarak cezaların bireyselleştirilmesi ilkesine de açıkça aykırıdır. Cezaların artırılması tek başına çözüm değildir."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA

tbmm adalet komisyonu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, trafik, Hukuk, Son Dakika

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