Trump'a medyaya konuşma yasağı - Son Dakika

Trump'a medyaya konuşma yasağı

Trump\'a medyaya konuşma yasağı
Son Güncelleme: 04.10.2023 07:32

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, sivil dolandırıcılık davasının ikinci gününde mahkeme personeli hakkında medyaya konuşma yasağı aldı. Yargıç Arthur Engoron, mahkeme personeline yönelik kişisel saldırıları kabul etmeyeceğini ve ciddi yaptırımlar uygulayacağını belirtti. Trump ise duruşma arasında gazetecilere ifade vereceğini söyledi. Davada Trump'ın emekli muhasebecisi ifade verirken, Trump'ın savunma ekibi değeri şişirilmiş varlıklardan muhasebecinin sorumlu olduğunu iddia etti. Başsavcı James tarafından yapılan dava başvurusunda Trump, yanlış finansal beyanlar vermekle suçlanmıştı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının ikinci gününde Trump'a mahkeme personeli hakkında medyaya konuşma yasağı getirildi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının ikinci gününde Manhattan'daki Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Trump'ın avukatları Chris Kise ve Alina Habba ile birlikte savunma sandalyesinde oturduğu duruşmaya, Yargıç Arthur Engoron'un Trump'a yönelik konuşma yasağı damgasını vurdu. Trump'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bir mahkeme personelinin New York Demokrat Senatörü Chuck Schumer'in kız arkadaşı olduğunu öne sürmesine atıfta bulunan Engoron, "Mahkeme personelimin herhangi birine yönelik kişisel saldırılar kabul edilemez, uygunsuzdur ve bunlara tolerans göstermeyeceğim" diyerek bu karara karşı gelinmesi halinde ciddi yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu. Engoron, "Bu açıklamayı bir medyaya konuşma yasağı olarak değerlendirin" dedi. Öte yandan, duruşma arasında gazetecilere açıklamada bulunan Trump, davada ifade verip vermeyeceği hakkındaki soruya, "Evet, uygun bir zamanda ifade vereceğim" yanıtını verdi.

Trump'ın emekli muhasebecisi dinlendi

İddia makamının ilk şahidi olarak tanık sandalyesine oturan Trump'ın emekli muhasebecisi Donald Bender'in ifadesine devam edilen duruşmada, Trump'ın savunma ekibi davaya konu olan değeri şişirilmiş varlıklardan Bender'in sorumlu olduğunu iddia etti. Trump için çalıştığı dönemde finansal beyanların doğru olarak verilmesinden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eden Bender ise, bunun için şirketin kendisine uygun mali verileri sunması gerektiğini söyleyerek iddialara karşı çıktı. Bender, mali tabloları yalnızca Trump ve şirketinden aldığı bilgilere dayanarak derlediğini söyledi.

Savcı hakkında sert ifadeler kullanmıştı

Trump davanın ikinci günündeki duruşma öncesi yaptığı açıklamada New York Başsavcısı Letitia James hakkında sert ifadeler kullanmıştı. "Rakamları sahte, o bir sahtekar ve bu davanın reddedilmesi gerekiyor" diyen Trump, Yargıç Engoron'a net servetiyle ilgili "son derece yanıltıcı bilgiler" verildiğini savunmuştu. Trump duruşma öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Başsavcı James'i "canavar" ve "dengesiz deli" olarak nitelendirmiş ve "Letitia 'Peekaboo' James" olarak adlandırmıştı.

Yanlış finansal beyanlar vermekle suçlanıyor

Başsavcı James tarafından Eylül 2022'de yapılan dava başvurusunda Trump, çocukları, Trump Organization ve bazı yöneticiler banka kredileri ve sigorta işlemlerinde daha iyi ticari şartlar elde etmek için mal varlıklarının değerini yüksek göstermek ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı. Değerleri şişirilen varlıklar arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı.

Söz konusu davada savcılığın, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump'ın New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanmasını, ayrıca Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesini talep ettiği kamuoyuna yansımıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'a medyaya konuşma yasağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump'a medyaya konuşma yasağı - Son Dakika
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