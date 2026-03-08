İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran\'da yeni dini lider seçildi, Trump\'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
08.03.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in halefinin belirlendiği seçime katılmakta ısrarcı. İran'da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin üyelerinden Seyyid Ahmed Alam el-Huda, İran'ın yeni liderinin belirlendiğini duyururken, Trump ise "Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran'daki yeni dini lider seçimine değindi.

İRAN'DA YENİ DİNİ LİDER SEÇİMİ: BİZDEN ONAY ALMAZSA, VADESİ UZUN OLMAZ

Trump, "Bizden onay almak zorunda kalacak. Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz. Her on yılda bir (aynı konuya) geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz. Benim gibi bir başkan görevde olmazsa, bu tekrar yaşanabilir. İnsanların beş sene sonra geri dönmek zorunda kaldığını ya da daha da kötüsü İran'ın bir nükleer silaha sahip olmasına izin verildiğini görmek istemiyorum" dedi. Trump, İran'ın eski rejimiyle bağlantıları olan birini onaylamaya hazır olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise, "Olurum. İyi bir lider seçebilmek için buna hazır olurum. Bu niteliklere sahip çok kişi var" ifadelerini kullandı.

Trump: '(İran'da yeni dini lider seçimi) Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz'

"PLANLARI, BÜTÜN ORTA DOĞU'YA SALDIRMAK"

İran'ın tüm Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planladığını ve bunun ABD tarafından engellendiğini savunan Trump, "İran, bir kağıttan kaplan. Bir hafta önce kağıttan kaplan değillerdi, saldıracaklardı. Planları, bütün Orta Doğu'ya saldırmak, Orta Doğu'nun tamamını ele geçirmekti" dedi.

ÖZEL KUVVET SEÇENEĞİNİ DIŞLAMADI: HER ŞEY MASADA

Geçtiğimiz hafta ABD'li yetkililerin İran'ın elinde kısa sürede silah seviyesine çıkarılabilecek zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu açıklamalarının ardından İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için özel kuvvetlerin gönderilmesi seçeneğini de dışlamayan Trump, "Her şey masada. Her şey" ifadelerini kullandı.

"HEM ZAMAN AÇISINDAN HEM DE ÖLDÜRÜCÜLÜK AÇISINDAN PROGRAMIN ÖNÜNDEYİZ"

Daha önceki açıklamalarında savaşın dört ila beş hafta sürebileceği tahmininde bulunan Trump, bu defa aynı soruya, "Bilemiyorum. Asla tahmin edemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, hem zaman açısından hem de öldürücülük açısından programın önünde olduğumuz" şeklinde yanıt verdi.

"BU DOLAMBAÇLI YOLU KULLANMAK ZORUNDA KALDIK"

Petrol fiyatlarında yaşanan artışı "küçük bir aksaklık" olarak nitelendiren Trump, "Bence sorun yok. Küçük bir aksaklık söz konusu. Bu dolambaçlı yolu kullanmak zorunda kaldık. Bu dolambaçlı yol nedeniyle yaşanacakları zaten biliyordum. Ama işin güzel tarafı, onların 44 gemisini batırdık. Bu da, tüm donanmaları demek oluyor. Tüm hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Tüm iletişimlerini ve telekomünikasyonlarını devre dışı bıraktık. Uçaksavar sistemleri iptal oldu. Hiçbir şekilde savunmaları kalmadı. Yapabildikleri tek şey konuşmak" dedi.

Trump: '(İran'da yeni dini lider seçimi) Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz'

"BU ÇOK AMA ÇOK MAGA BİR EYLEM"

İran'la savaş nedeniyle kendi destekçilerinden eleştiriler aldığı iddiasını da reddeden Trump, İran'a saldırının seçim kampanyası sırasında kullandığı "Amerika'yı yeniden büyük yap" (MAGA) sloganıyla bütünüyle bağdaştığını savundu. Trump, "Bu yaptığımız şey bir MAGA hamlesidir. Bu çok ama çok MAGA bir eylem. Çünkü aksi takdirde bir ülkemiz olmazdı. Saldırıya uğrardık. MAGA ise tamamen ABD'yi kurtarmakla ilgili Şu anda MAGA açısından hiç olmadığım kadar yüksek bir noktada bulunuyorum" dedi.

YENİ DİNİ LİDER BELİRLENDİ

İran'da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin üyelerinden Seyyid Ahmed Alam el-Huda, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından yeni dini liderin belirlendiğini, ancak isminin güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Seyyid Ahmed, Donald Trump, Ali Hamaney, Orta Doğu, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama... Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Conte, Elif Elmas’a övgü yağdırdı: Heykelini dikmeliyiz Conte, Elif Elmas'a övgü yağdırdı: Heykelini dikmeliyiz
Kazımcan Karataş’ın gördüğü kart olay oldu Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu
Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:38
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de 4 gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de 4 gol var
18:35
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 22:02:53. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.